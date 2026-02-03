Рейтинг@Mail.ru
В "АГР Холдинге" рассказали о первой модели новой марки автомобилей Jeland - РИА Новости, 03.02.2026
16:35 03.02.2026
В "АГР Холдинге" рассказали о первой модели новой марки автомобилей Jeland
В "АГР Холдинге" рассказали о первой модели новой марки автомобилей Jeland
авто, санкт-петербург, калуга, россия, general motors, volkswagen group, hyundai creta, volkswagen touareg
Авто, Санкт-Петербург, Калуга, Россия, General Motors, Volkswagen Group, Hyundai Creta, Volkswagen Touareg
В "АГР Холдинге" рассказали о первой модели новой марки автомобилей Jeland

РИА Новости: первой моделью российской марки Jeland станет пятиместный кроссовер

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Первой моделью новой российской марки автомобилей Jeland, производство которой в этом году начнет "АГР Холдинг", станет пятиместный кроссовер Jeland J6, модель прошла сертификацию и получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС), соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее во вторник группа компаний "АГР Холдинг" сообщила, что совместно с китайским партнером Defetoo организует в России производство автомобилей новой марки Jeland, которое планируется начать в первой половине 2026 года.
Мелкоузловая сборка кроссовера Москвич 3 на линии завода Москвич - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Названы российские авто, доступные в пределах двух миллионов рублей
23 ноября 2025, 11:43
Согласно ОТТС, автомобили будут собираться на бывших заводы Hyundai и General Motors в Санкт-Петербурге. Jeland J6 сертифицирован в двух вариациях - с передним и полным приводом, первая из которых получит также удлиненную версию.
В зависимости от типа привода новый кроссовер получит турбированный бензиновый двигатель объемом 1,5 или 1,6 литра и мощностью 146 и 150 лошадиных сил соответственно. Мотор меньшего объема будет устанавливаться на переднеприводные версии, а большего - на модели с полным приводом.
Заявителем на оформление ОТТС указано ООО "АГМ" (входит в "АГР Холдинг"), по адресу данного юрлица находится бывший завод General Motors в Шушарах (Санкт-Петербург).
"АГР Холдинг" (владелец бывших заводов Volkswagen в Калуге, Hyundai и General Motors в Санкт-Петербурге) и китайская компания Defetoo в феврале 2025 года подписали соглашение о технологическом партнерстве для производства в Калуге автомобилей Tenet. В августе предприятие запустило производство полного цикла кроссоверов моделей Tenet T7 и Т4, а в сентябре - модели Т8.
Работа автосалона - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Автодилеры рассказали, как изменится доля автобрендов из Китая в России
27 мая 2025, 05:54
 
АвтоСанкт-ПетербургКалугаРоссияGeneral MotorsVolkswagen GroupHyundai CretaVolkswagen Touareg
 
 
