В "АГР Холдинге" рассказали о первой модели новой марки автомобилей Jeland

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Первой моделью новой российской марки автомобилей Jeland, производство которой в этом году начнет "АГР Холдинг", станет пятиместный кроссовер Jeland J6, модель прошла сертификацию и получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС), соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.

Ранее во вторник группа компаний "АГР Холдинг" сообщила, что совместно с китайским партнером Defetoo организует в России производство автомобилей новой марки Jeland, которое планируется начать в первой половине 2026 года.

Согласно ОТТС, автомобили будут собираться на бывших заводы Hyundai и General Motors Санкт-Петербурге . Jeland J6 сертифицирован в двух вариациях - с передним и полным приводом, первая из которых получит также удлиненную версию.

В зависимости от типа привода новый кроссовер получит турбированный бензиновый двигатель объемом 1,5 или 1,6 литра и мощностью 146 и 150 лошадиных сил соответственно. Мотор меньшего объема будет устанавливаться на переднеприводные версии, а большего - на модели с полным приводом.

Заявителем на оформление ОТТС указано ООО "АГМ" (входит в "АГР Холдинг"), по адресу данного юрлица находится бывший завод General Motors в Шушарах (Санкт-Петербург).