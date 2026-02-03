Рейтинг@Mail.ru
Защитника "Ак Барса" вывели из списка травмированных - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
10:29 03.02.2026 (обновлено: 10:38 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/jarullin-2071872336.html
Защитника "Ак Барса" вывели из списка травмированных
Защитника "Ак Барса" вывели из списка травмированных - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Защитника "Ак Барса" вывели из списка травмированных
Защитник казанского "Ак Барса" Альберт Яруллин выведен из списка травмированных, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T10:29:00+03:00
2026-02-03T10:38:00+03:00
хоккей
спорт
альберт яруллин
ак барс
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591605116_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c11652f0a7e0037d0a31d9a3ab3262c9.jpg
https://ria.ru/20260202/sibir-2071777680.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591605116_79:0:1786:1280_1920x0_80_0_0_1c18b1b85decefd26152f765da4df7b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, альберт яруллин, ак барс, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Альберт Яруллин, Ак Барс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Защитника "Ак Барса" вывели из списка травмированных

Выбывшего в сентябре игрока "Ак Барса" Яруллина вывели из списка травмированных

© Фото : официальный сайт ХК "Ак Барс"Альберт Яруллин
Альберт Яруллин - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : официальный сайт ХК "Ак Барс"
Альберт Яруллин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Защитник казанского "Ак Барса" Альберт Яруллин выведен из списка травмированных, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Последний матч Яруллин провел 21 сентября против омского "Авангарда" в Казани. Два дня спустя "Ак Барс" поместил его в список травмированных. 2 октября защитник перенес операцию.
Яруллину 32 года. Он является воспитанником академии "Ак Барса". За казанскую команду защитник суммарно провел 11 сезонов, в течение которых сыграл 472 матча и набрал 134 очка (33 шайбы + 101 передача) при показателе полезности "+60". Также в КХЛ он выступал за нижнекамский "Нефтехимик", мытищинский "Атлант" и челябинский "Трактор". Вместе с казанским клубом Яруллин выиграл Кубок Гагарина в 2018 году.
Хоккей. КХЛ. Ак Барс (Казань) - Сибирь (Новосибирск) - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Сибирь" по буллитам обыграла "Ак Барс"
2 февраля, 18:01
 
ХоккейСпортАльберт ЯруллинАк БарсКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Металлург Мг
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Динамо Минск
    СКА
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Сочи
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Авангард
    3
    5
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Милан
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Альбасете
    Барселона
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Ренн
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала