Защитника "Ак Барса" вывели из списка травмированных
Защитника "Ак Барса" вывели из списка травмированных
Защитник казанского "Ак Барса" Альберт Яруллин выведен из списка травмированных, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T10:29:00+03:00
2026-02-03T10:29:00+03:00
2026-02-03T10:38:00+03:00
