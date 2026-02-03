https://ria.ru/20260203/ispaniya-2071927590.html
Испания планирует запретить доступ к соцсетям для детей младше 16 лет
Испания планирует запретить доступ к соцсетям для детей младше 16 лет - РИА Новости, 03.02.2026
Испания планирует запретить доступ к соцсетям для детей младше 16 лет
Правительство Испании запретит доступ к социальным сетям для несовершеннолетних младше 16 лет, объявил во вторник премьер-министр королевства Педро Санчес на... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T13:33:00+03:00
2026-02-03T13:33:00+03:00
2026-02-03T13:33:00+03:00
в мире
испания
дубай
россия
педро санчес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985722417_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4d19fed78d9560b0d4cd6d30881affd2.jpg
https://ria.ru/20260202/transplantatsiya-2071814809.html
https://ria.ru/20260127/zapret-2070492587.html
испания
дубай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985722417_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_bebf6150cefb25e36130161c563ad4b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, дубай, россия, педро санчес
В мире, Испания, Дубай, Россия, Педро Санчес
Испания планирует запретить доступ к соцсетям для детей младше 16 лет
Санчес: Испания запретит доступ к социальным сетям для детей младше 16 лет
МАДРИД, 3 фев - РИА Новости. Правительство Испании запретит доступ к социальным сетям для несовершеннолетних младше 16 лет, объявил во вторник премьер-министр королевства Педро Санчес на Всемирном правительственном саммите в Дубае.
"Испания запретит доступ к социальным сетям для несовершеннолетних младше 16 лет. Платформы будут обязаны внедрить действенные системы проверки возраста, реальные и работающие барьеры", - сказал он.
По его словам, соответствующее решение будет вынесено на рассмотрение совета министров на следующей неделе. Он объяснил, что мера станет частью нормативного пакета, направленного на создание "здорового цифрового пространства" и борьбу со злоупотреблениями со стороны крупных цифровых платформ.
Глава правительства заявил, что власти намерены положить конец безнаказанности руководителей цифровых платформ и ввести для них юридическую ответственность за нарушения, совершаемые на подконтрольных им сервисах. Если платформы не будут удалять материалы с признаками разжигания ненависти, их руководство может быть привлечено к уголовной ответственности.
Санчес
сообщил, что кабмин будет сотрудничать с прокуратурой для рассмотрения правонарушений, связанных с деятельностью таких платформ, как TikTok, Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России
как экстремистская) и Grok. Премьер подчеркнул, что Испания
намерена защищать "цифровой суверенитет" страны от любого внешнего давления.