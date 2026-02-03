Испания планирует запретить доступ к соцсетям для детей младше 16 лет

МАДРИД, 3 фев - РИА Новости. Правительство Испании запретит доступ к социальным сетям для несовершеннолетних младше 16 лет, объявил во вторник премьер-министр королевства Педро Санчес на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

"Испания запретит доступ к социальным сетям для несовершеннолетних младше 16 лет. Платформы будут обязаны внедрить действенные системы проверки возраста, реальные и работающие барьеры", - сказал он.

По его словам, соответствующее решение будет вынесено на рассмотрение совета министров на следующей неделе. Он объяснил, что мера станет частью нормативного пакета, направленного на создание "здорового цифрового пространства" и борьбу со злоупотреблениями со стороны крупных цифровых платформ.

Глава правительства заявил, что власти намерены положить конец безнаказанности руководителей цифровых платформ и ввести для них юридическую ответственность за нарушения, совершаемые на подконтрольных им сервисах. Если платформы не будут удалять материалы с признаками разжигания ненависти, их руководство может быть привлечено к уголовной ответственности.