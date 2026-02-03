Рейтинг@Mail.ru
Испания планирует запретить доступ к соцсетям для детей младше 16 лет - РИА Новости, 03.02.2026
13:33 03.02.2026
Испания планирует запретить доступ к соцсетям для детей младше 16 лет
в мире, испания, дубай, россия, педро санчес
В мире, Испания, Дубай, Россия, Педро Санчес
Испания планирует запретить доступ к соцсетям для детей младше 16 лет

Санчес: Испания запретит доступ к социальным сетям для детей младше 16 лет

© iStock.com / MarizzaДевочка со смартфоном
Девочка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© iStock.com / Marizza
Девочка со смартфоном. Архивное фото
МАДРИД, 3 фев - РИА Новости. Правительство Испании запретит доступ к социальным сетям для несовершеннолетних младше 16 лет, объявил во вторник премьер-министр королевства Педро Санчес на Всемирном правительственном саммите в Дубае.
"Испания запретит доступ к социальным сетям для несовершеннолетних младше 16 лет. Платформы будут обязаны внедрить действенные системы проверки возраста, реальные и работающие барьеры", - сказал он.
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Испании провели первую в мире пересадку лица от донора после эвтаназии
2 февраля, 22:44
По его словам, соответствующее решение будет вынесено на рассмотрение совета министров на следующей неделе. Он объяснил, что мера станет частью нормативного пакета, направленного на создание "здорового цифрового пространства" и борьбу со злоупотреблениями со стороны крупных цифровых платформ.
Глава правительства заявил, что власти намерены положить конец безнаказанности руководителей цифровых платформ и ввести для них юридическую ответственность за нарушения, совершаемые на подконтрольных им сервисах. Если платформы не будут удалять материалы с признаками разжигания ненависти, их руководство может быть привлечено к уголовной ответственности.
Санчес сообщил, что кабмин будет сотрудничать с прокуратурой для рассмотрения правонарушений, связанных с деятельностью таких платформ, как TikTok, Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) и Grok. Премьер подчеркнул, что Испания намерена защищать "цифровой суверенитет" страны от любого внешнего давления.
Мальчик в наушниках - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Французский парламент одобрил запрет соцсетей для детей
27 января, 11:05
 
