Экономист предложил способ повысить доступность ипотеки в России

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Регулирование ставок по ипотеке, в том числе за счет внедрения специальных региональных коэффициентов, помогли бы сделать такие кредиты более доступными для россиян, рассказал в интервью РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин.

"Регулирование ставок процента по ипотеке с какими-то условиями. То есть, опять же, введение не только общей категории льготных программ, но и, скажем так, каких-то региональных поправочных коэффициентов", - ответил он на вопрос, какая регулятивная мера могла бы повысить доступность жилья в стране.

Политика по субсидированию ставок в отдельных группах регионов может проводиться и на федеральном уровне, отметил экономист.

"Надо понимать, что региональные льготные программы ограничены возможностями региональных бюджетов, которые смогут их субсидировать. Этот сдерживающий фактор надо тоже иметь в виду", - подчеркнул Головнин