03:30 03.02.2026 (обновлено: 03:31 03.02.2026)
Экономист предложил способ повысить доступность ипотеки в России
Экономист предложил способ повысить доступность ипотеки в России
2026
россия, михаил головнин, российская академия наук
Россия, Михаил Головнин, Российская академия наук
Экономист предложил способ повысить доступность ипотеки в России

РИА Новости: регулирование ставок по ипотеке сделает ее доступнее

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Ипотека. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Регулирование ставок по ипотеке, в том числе за счет внедрения специальных региональных коэффициентов, помогли бы сделать такие кредиты более доступными для россиян, рассказал в интервью РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин.
"Регулирование ставок процента по ипотеке с какими-то условиями. То есть, опять же, введение не только общей категории льготных программ, но и, скажем так, каких-то региональных поправочных коэффициентов", - ответил он на вопрос, какая регулятивная мера могла бы повысить доступность жилья в стране.
Строительство - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В России снизилась средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на первичку
2 февраля, 18:13
Политика по субсидированию ставок в отдельных группах регионов может проводиться и на федеральном уровне, отметил экономист.
"Надо понимать, что региональные льготные программы ограничены возможностями региональных бюджетов, которые смогут их субсидировать. Этот сдерживающий фактор надо тоже иметь в виду", - подчеркнул Головнин.
При этом он обратил внимание, что для льготных ипотечных программ особенно важна тщательная настройка их параметров.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Средний срок ипотеки в России впервые превысил 26 лет
30 января, 18:48
 
РоссияМихаил ГоловнинРоссийская академия наук
 
 
