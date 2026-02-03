Экономист предложил способ повысить доступность ипотеки в России

https://ria.ru/20260203/ipoteka-2071832522.html
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Регулирование ставок по ипотеке, в том числе за счет внедрения специальных региональных коэффициентов, помогли бы сделать такие кредиты более доступными для россиян, рассказал в интервью РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин.
"Регулирование ставок процента по ипотеке с какими-то условиями. То есть, опять же, введение не только общей категории льготных программ, но и, скажем так, каких-то региональных поправочных коэффициентов", - ответил он на вопрос, какая регулятивная мера могла бы повысить доступность жилья в стране.
Политика по субсидированию ставок в отдельных группах регионов может проводиться и на федеральном уровне, отметил экономист.
"Надо понимать, что региональные льготные программы ограничены возможностями региональных бюджетов, которые смогут их субсидировать. Этот сдерживающий фактор надо тоже иметь в виду", - подчеркнул Головнин
.
При этом он обратил внимание, что для льготных ипотечных программ особенно важна тщательная настройка их параметров.