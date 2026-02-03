В ИМЭМО РАН объяснили, как Пентагон может применить ИИ

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пентагон может применить искусственный интеллект для оптимизации своих рабочих процессов, при этом будут использованы только те модели, которые "позволят воевать", рассказала РИА Новости руководитель группы проблем информационной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.

"Эта новость важна, потому что до сих пор чат-боты в деятельности американских вооруженных сил не использовались, и, судя по различным источникам, за счет этого шага американское военное ведомство планирует оптимизировать свои рабочие процессы. При этом подчеркивается, что Пентагон не намерен использовать те ИИ-модели, которые, цитирую: "не позволят воевать", - сказала Ромашкина.