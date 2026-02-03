Рейтинг@Mail.ru
02:35 03.02.2026
В ИМЭМО РАН объяснили, как Пентагон может применить ИИ

РИА Новости: Пентагон может применить ИИ для оптимизации рабочих процессов

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пентагон может применить искусственный интеллект для оптимизации своих рабочих процессов, при этом будут использованы только те модели, которые "позволят воевать", рассказала РИА Новости руководитель группы проблем информационной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что министерство обороны США запустит у себя чат-бот Grok и генеративный ИИ Gemini, которым будут предоставлены все необходимые данные военной направленности.
"Эта новость важна, потому что до сих пор чат-боты в деятельности американских вооруженных сил не использовались, и, судя по различным источникам, за счет этого шага американское военное ведомство планирует оптимизировать свои рабочие процессы. При этом подчеркивается, что Пентагон не намерен использовать те ИИ-модели, которые, цитирую: "не позволят воевать", - сказала Ромашкина.
По словам эксперта, для военных США важно, чтобы нейросеть обладала физической точностью и не имела идеологических ограничений, поскольку они "создают оружие и системы, готовые к войне, а не чат-ботов для комнаты отдыха".
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Пентагон объявил о запуске стратегии развития ИИ в оборонном секторе
13 января, 11:22
 
ТехнологииСШАПит ХегсетМинистерство обороны СШАРоссийская академия наук
 
 
Заголовок открываемого материала