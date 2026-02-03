Рейтинг@Mail.ru
Греция может ввести запрет на соцсети для детей младше 15 лет, пишут СМИ
16:48 03.02.2026
Греция может ввести запрет на соцсети для детей младше 15 лет, пишут СМИ
Греция "очень близка" к введению запрета на соцсети для детей младше 15 лет, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленный источник в греческом... РИА Новости, 03.02.2026
2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Флаг Греции. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Греция "очень близка" к введению запрета на соцсети для детей младше 15 лет, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленный источник в греческом правительстве.
"Греция "очень близка" к объявлению запрета на социальные сети для детей возрастом младше 15 лет", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник.
Ранее во вторник премьер-министр Испании Педро Санчес на Всемирном правительственном саммите в Дубае заявил, что правительство запретит доступ к соцсетям для лиц младше 16 лет. Правительство Австралии с 10 декабря 2025 года ввело запрет на использование стриминговой платформы Twitch для лиц младше 16 лет. Аналогичные ограничения будут введены в Австралии и в отношении других крупных соцсетей. В последнее время всё больше стран пытаются ограничить влияние соцсетей на подрастающее поколение. Соответствующие заявления делали представители Дании, Франции, Турции и других государств.
