Греция может ввести запрет на соцсети для детей младше 15 лет, пишут СМИ

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Греция "очень близка" к введению запрета на соцсети для детей младше 15 лет, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленный источник в греческом правительстве.
Ранее во вторник премьер-министр Испании Педро Санчес на Всемирном правительственном саммите в Дубае заявил, что правительство запретит доступ к соцсетям для лиц младше 16 лет. Правительство Австралии с 10 декабря 2025 года ввело запрет на использование стриминговой платформы Twitch для лиц младше 16 лет. Аналогичные ограничения будут введены в Австралии и в отношении других крупных соцсетей. В последнее время всё больше стран пытаются ограничить влияние соцсетей на подрастающее поколение. Соответствующие заявления делали представители Дании, Франции, Турции и других государств.