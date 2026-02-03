Рютте хочет затягивать конфликт с Россией руками украинцев, заявил Миронов

По словам лидера партии, в НАТО уже не стесняются признаваться в том, что Украина для них - желанный военный плацдарм против России.

"Помнит ли Рютте, что это стало одной из причин начала СВО? Конечно! Понимает ли, что Россия не пойдет на подписание мирного договора на таких лживых условиях? Наверняка. Тогда зачем все эти признания? Это не нам, а им мир не нужен. Значит, России придется добиваться его силой и на своих условиях. Победа будет за нами", - добавил Миронов.