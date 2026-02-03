Рейтинг@Mail.ru
Рютте хочет затягивать конфликт с Россией руками украинцев, заявил Миронов - РИА Новости, 03.02.2026
15:46 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/gosduma-2071974922.html
Рютте хочет затягивать конфликт с Россией руками украинцев, заявил Миронов
Рютте хочет затягивать конфликт с Россией руками украинцев, заявил Миронов - РИА Новости, 03.02.2026
Рютте хочет затягивать конфликт с Россией руками украинцев, заявил Миронов
Словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте про военных альянса на Украине после окончания украинского конфликта отражают желание "евроатлантической партии... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T15:46:00+03:00
2026-02-03T15:46:00+03:00
в мире
россия
украина
великобритания
марк рютте
сергей миронов
владимир зеленский
нато
в мире, россия, украина, великобритания, марк рютте, сергей миронов, владимир зеленский, нато, справедливая россия, верховная рада украины
В мире, Россия, Украина, Великобритания, Марк Рютте, Сергей Миронов, Владимир Зеленский, НАТО, Справедливая Россия, Верховная Рада Украины
Рютте хочет затягивать конфликт с Россией руками украинцев, заявил Миронов

Миронов: Рютте хочет затянуть конфликт с Россией руками украинцев

© REUTERS / Andrii NesterenkoГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает в Верховной раде
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает в Верховной раде - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© REUTERS / Andrii Nesterenko
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает в Верховной раде. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте про военных альянса на Украине после окончания украинского конфликта отражают желание "евроатлантической партии войны" максимально затягивать конфликт с Россией руками украинцев, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.
Иностранные войска появятся на Украине сразу же после заключения мирного соглашения, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Верховной раде.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Хватить мечтать". НАТО неожиданно встала на сторону России
2 февраля, 08:00
"Думаю, слова генсека НАТО отражают желание евроатлантической партии войны максимально затягивать конфликт с Россией руками украинцев. Для них это неиссякаемый источник денег в виде многомиллиардных военных заказов. И власти, которая держится на страхе перед выдуманной "российской угрозой". Мол, смотрите, Россия не хочет мира и после захвата Украины двинется на Европу", - сказал Миронов.
Он отметил, Рютте решил подбодрить украинского диктатора Владимира Зеленского и пообещал, что силы альянса будут размещены на Украине - как того и хотят бандеровцы, но сделают они это только после прекращения боевых действий.
По словам лидера партии, в НАТО уже не стесняются признаваться в том, что Украина для них - желанный военный плацдарм против России.
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Просто использует". На Западе раскрыли, до чего Россия довела НАТО
2 февраля, 05:30
"Помнит ли Рютте, что это стало одной из причин начала СВО? Конечно! Понимает ли, что Россия не пойдет на подписание мирного договора на таких лживых условиях? Наверняка. Тогда зачем все эти признания? Это не нам, а им мир не нужен. Значит, России придется добиваться его силой и на своих условиях. Победа будет за нами", - добавил Миронов.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
Переговоры России, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Новый выпад НАТО в адрес России вызвал ярость на Западе
30 января, 19:24
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
