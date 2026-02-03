МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте про военных альянса на Украине после окончания украинского конфликта отражают желание "евроатлантической партии войны" максимально затягивать конфликт с Россией руками украинцев, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.
Иностранные войска появятся на Украине сразу же после заключения мирного соглашения, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Верховной раде.
"Хватить мечтать". НАТО неожиданно встала на сторону России
2 февраля, 08:00
"Думаю, слова генсека НАТО отражают желание евроатлантической партии войны максимально затягивать конфликт с Россией руками украинцев. Для них это неиссякаемый источник денег в виде многомиллиардных военных заказов. И власти, которая держится на страхе перед выдуманной "российской угрозой". Мол, смотрите, Россия не хочет мира и после захвата Украины двинется на Европу", - сказал Миронов.
Он отметил, Рютте решил подбодрить украинского диктатора Владимира Зеленского и пообещал, что силы альянса будут размещены на Украине - как того и хотят бандеровцы, но сделают они это только после прекращения боевых действий.
По словам лидера партии, в НАТО уже не стесняются признаваться в том, что Украина для них - желанный военный плацдарм против России.
"Помнит ли Рютте, что это стало одной из причин начала СВО? Конечно! Понимает ли, что Россия не пойдет на подписание мирного договора на таких лживых условиях? Наверняка. Тогда зачем все эти признания? Это не нам, а им мир не нужен. Значит, России придется добиваться его силой и на своих условиях. Победа будет за нами", - добавил Миронов.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
Новый выпад НАТО в адрес России вызвал ярость на Западе
30 января, 19:24