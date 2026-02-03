В ГД предложили ввод моратория на отчуждение недвижимости граждан ДНР и ЛНР

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили ввести мораторий на отчуждение жилой недвижимости на территории ЛНР и ДНР до окончания специальной военной операции.

Обращение с таким предложением на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.

"Просим Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть следующие предложения: ввести мораторий на отчуждение жилой недвижимости на территории ЛНР ДНР до окончания специальной военной операции", - сказано в письме.

В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что такое решение нужно принимать, когда родственники собственников жилья являются гражданами России , могут подтвердить родство с другими владельцами, а также предоставить документы об оплате коммунальных услуг за жильё.

"В мой адрес поступают многочисленные обращения жителей Луганской и Донецкой Народных Республик. Люди пишут о проблемах с перерегистрацией недвижимости, документы на которую выдавали украинские власти. Трудности возникли после сокращения срока госрегистрации прав на недвижимое имущество. Ранее право собственности можно было оформить до 1 января 2028 года, но в конце прошлого года его сократили до 1 июля 2026 года, и многих это застало врасплох", - рассказал лидер партии.

В пример он привел граждан России, жителей ЛНР и ДНР, у которых есть дом или квартира в долевой собственности, и свои доли по российскому законодательству они оформили, но другая часть может принадлежать близким родственникам из Украины

"По понятным причинам они не могут приехать в Россию, но если владелец вовремя не явится для перерегистрации лично, то жилье могут признать бесхозным, и оно перейдет в распоряжение государства. Соответственно, людей волнует - что будет с недвижимостью, если дом, квартира окончательно не переоформлены, а документы потеряны или сгорели во время боевых действий", - добавил Миронов.

По его словам, в МФЦ могут отказать в регистрации права собственности без разрешения коллегиального органа по вопросам управления и распоряжения объектами недвижимости, но процедура и сроки принятия решений этим органом власти нигде не прописаны, как и исчерпывающий перечень причин отказа в выдаче разрешения, и процедура обжалования вынесенных решений.