В ГД предложили ввод моратория на отчуждение недвижимости граждан ДНР и ЛНР
01:12 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/gosduma-2071823941.html
В ГД предложили ввод моратория на отчуждение недвижимости граждан ДНР и ЛНР
В ГД предложили ввод моратория на отчуждение недвижимости граждан ДНР и ЛНР - РИА Новости, 03.02.2026
В ГД предложили ввод моратория на отчуждение недвижимости граждан ДНР и ЛНР
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили ввести мораторий на отчуждение жилой недвижимости на территории ЛНР и ДНР до окончания специальной... РИА Новости, 03.02.2026
В ГД предложили ввод моратория на отчуждение недвижимости граждан ДНР и ЛНР

СР предложила ввести мораторий на отчуждение недвижимости граждан в ДНР и ЛНР

Здание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили ввести мораторий на отчуждение жилой недвижимости на территории ЛНР и ДНР до окончания специальной военной операции.
Обращение с таким предложением на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Госдуме хотят упростить продажу жилья, изъятого у коррупционеров
Вчера, 23:47
"Просим Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть следующие предложения: ввести мораторий на отчуждение жилой недвижимости на территории ЛНР и ДНР до окончания специальной военной операции", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что такое решение нужно принимать, когда родственники собственников жилья являются гражданами России, могут подтвердить родство с другими владельцами, а также предоставить документы об оплате коммунальных услуг за жильё.
"В мой адрес поступают многочисленные обращения жителей Луганской и Донецкой Народных Республик. Люди пишут о проблемах с перерегистрацией недвижимости, документы на которую выдавали украинские власти. Трудности возникли после сокращения срока госрегистрации прав на недвижимое имущество. Ранее право собственности можно было оформить до 1 января 2028 года, но в конце прошлого года его сократили до 1 июля 2026 года, и многих это застало врасплох", - рассказал лидер партии.
Здание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В ГД внесли проект об обязательной видеофиксации сделок с недвижимостью
1 февраля, 11:19
В пример он привел граждан России, жителей ЛНР и ДНР, у которых есть дом или квартира в долевой собственности, и свои доли по российскому законодательству они оформили, но другая часть может принадлежать близким родственникам из Украины.
"По понятным причинам они не могут приехать в Россию, но если владелец вовремя не явится для перерегистрации лично, то жилье могут признать бесхозным, и оно перейдет в распоряжение государства. Соответственно, людей волнует - что будет с недвижимостью, если дом, квартира окончательно не переоформлены, а документы потеряны или сгорели во время боевых действий", - добавил Миронов.
По его словам, в МФЦ могут отказать в регистрации права собственности без разрешения коллегиального органа по вопросам управления и распоряжения объектами недвижимости, но процедура и сроки принятия решений этим органом власти нигде не прописаны, как и исчерпывающий перечень причин отказа в выдаче разрешения, и процедура обжалования вынесенных решений.
"А ещё в обращениях говорится, что в некоторых городах ДНР на основании постановления местных администраций уже началось отчуждение недвижимости у собственников, которые отсутствуют в силу объективных обстоятельств… Одним словом, проблем и неопределённости вокруг перерегистрации недвижимости в ЛНР и ДНР предостаточно, и "Справедливая Россия" предлагает ввести мораторий на отчуждение недвижимости в ДНР и ЛНР до окончания СВО", - подытожил Миронов.
Вручение ключей от квартиры - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Госдуме подготовят законопроект о защите добросовестных покупателей жилья
30 января, 10:58
 
