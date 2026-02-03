Рейтинг@Mail.ru
Санкции ЕС ударили по кошельку потребителей в Германии - РИА Новости, 03.02.2026
05:13 03.02.2026
Санкции ЕС ударили по кошельку потребителей в Германии
Санкции ЕС ударили по кошельку потребителей в Германии - РИА Новости, 03.02.2026
Санкции ЕС ударили по кошельку потребителей в Германии
Реальные зарплаты в Германии за последние четыре года сократились почти на 10% в реальном выражении, несмотря на заметную инфляцию в стране, подсчитало РИА... РИА Новости, 03.02.2026
Санкции ЕС ударили по кошельку потребителей в Германии

РИА Новости: санкции ЕС стали причиной сокращения зарплат в Германии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Реальные зарплаты в Германии за последние четыре года сократились почти на 10% в реальном выражении, несмотря на заметную инфляцию в стране, подсчитало РИА Новости по данным бюро Destatis. Одна из причин – антироссийский санкционный фон Евросоюза, который вогнал немецкую экономику в "снежный ком", рассказали агентству аналитики.
Если в январе 2021 года индекс потребительских цен составлял 101 пункт, то уже в декабре 2025 года он поднялся до 122,7 пункта. Таким образом, цены за это время выросли на 21,5%.
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Названы потери ЕС от санкций против России
9 января, 07:16
"Мы наблюдаем эффект "снежного" кома. Германия была вынуждена из-за санкций повысить цен на газ. Это спровоцировало рост цены на товары первой необходимости", - рассказал финансовый советник и основатель "Rodin.Capital" Алексей Родин.
При этом зарплаты за инфляцией не просто не успевают расти, но и снижаются. Так, с четвертого квартала 2021 года по третий квартал 2025 года реальные зарплаты в Германии упали на 10,2%.
"Германия, прежде уверенно входившая в число самых развитых стран мира, упорно добивает собственную экономику о стену антироссийских санкций. Чего стоит только участие в инициативе ЕС о полном отказе от российского газа. В хранилищах ФРГ его сейчас практически нет", - заключил депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина").
Германия пять лет назад была одним из основных европейских торговых партнеров России - немецкая промышленность преимущественно обеспечивалась российским газом.
Однако в 2022 году ситуация изменилась: Германия присоединилась к санкциям ЕС, а осенью 2022 года были взорваны "Северные потоки", в результате чего страна лишилась доступа к российскому газу и перешла на значительно более дорогой американский. Как ранее сообщало агентство, немецкая промышленность упала на 6,6% с тех пор, как ЕС начал санкционную политику.
При этом Евросоюз работает уже над 20-м пакетом санкций. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Федеральная служба по финансовому мониторингу - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Антиотмывочная система России работает несмотря на санкции ЕС
4 декабря 2025, 17:54
 
