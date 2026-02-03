МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Реальные зарплаты в Германии за последние четыре года сократились почти на 10% в реальном выражении, несмотря на заметную инфляцию в стране, подсчитало РИА Новости по данным бюро Destatis. Одна из причин – антироссийский санкционный фон Евросоюза, который вогнал немецкую экономику в "снежный ком", рассказали агентству аналитики.

Если в январе 2021 года индекс потребительских цен составлял 101 пункт, то уже в декабре 2025 года он поднялся до 122,7 пункта. Таким образом, цены за это время выросли на 21,5%.

"Мы наблюдаем эффект "снежного" кома. Германия была вынуждена из-за санкций повысить цен на газ. Это спровоцировало рост цены на товары первой необходимости", - рассказал финансовый советник и основатель "Rodin.Capital" Алексей Родин

При этом зарплаты за инфляцией не просто не успевают расти, но и снижаются. Так, с четвертого квартала 2021 года по третий квартал 2025 года реальные зарплаты в Германии упали на 10,2%.

"Германия, прежде уверенно входившая в число самых развитых стран мира, упорно добивает собственную экономику о стену антироссийских санкций. Чего стоит только участие в инициативе ЕС о полном отказе от российского газа. В хранилищах ФРГ его сейчас практически нет", - заключил депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина").

Германия пять лет назад была одним из основных европейских торговых партнеров России - немецкая промышленность преимущественно обеспечивалась российским газом.

Однако в 2022 году ситуация изменилась: Германия присоединилась к санкциям ЕС, а осенью 2022 года были взор ваны "Северные потоки", в результате чего страна лишилась доступа к российскому газу и перешла на значительно более дорогой американский. Как ранее сообщало агентство, немецкая промышленность упала на 6,6% с тех пор, как ЕС начал санкционную политику.