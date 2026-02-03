Мишустин надеется на конструктивную работу с ГД по мерам против мошенников

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Кабмин РФ рассчитывает на конструктивное сотрудничество с депутатами Госдумы при рассмотрении второго пакета мер по защите граждан от мошенников в цифровой сфере, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.