Рейтинг@Mail.ru
Мишустин надеется на конструктивную работу с ГД по мерам против мошенников - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:12 03.02.2026 (обновлено: 18:17 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/gd-2072015839.html
Мишустин надеется на конструктивную работу с ГД по мерам против мошенников
Мишустин надеется на конструктивную работу с ГД по мерам против мошенников - РИА Новости, 03.02.2026
Мишустин надеется на конструктивную работу с ГД по мерам против мошенников
Кабмин РФ рассчитывает на конструктивное сотрудничество с депутатами Госдумы при рассмотрении второго пакета мер по защите граждан от мошенников в цифровой... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T18:12:00+03:00
2026-02-03T18:17:00+03:00
россия
михаил мишустин
госдума рф
справедливая россия
правительство рф
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072012813_0:258:3037:1966_1920x0_80_0_0_fa07c584ae1d42dd8cb95f569265ece5.jpg
https://ria.ru/20260115/mishustin-2068073279.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072012813_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_46cca0915ef3a4d97fea2e39a5bb7f10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, госдума рф, справедливая россия, правительство рф, политика
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Справедливая Россия, Правительство РФ, Политика
Мишустин надеется на конструктивную работу с ГД по мерам против мошенников

Мишустин: кабмин надеется на поддержку ГД при рассмотрении мер против мошенников

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции "Справедливая Россия". 3 февраля 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции Справедливая Россия. 3 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции "Справедливая Россия". 3 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Кабмин РФ рассчитывает на конструктивное сотрудничество с депутатами Госдумы при рассмотрении второго пакета мер по защите граждан от мошенников в цифровой сфере, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Во вторник председатель правительства провел встречу с депутатами думской фракции "Справедливая Россия" в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства в Госдуме, который запланирован на конец февраля.
"Рассчитываем на конструктивное сотрудничество, конечно, и в дальнейшем, в том числе в рамках рассмотрения второго пакета законопроектов по борьбе с мошенничеством в цифровой сфере. Там порядка 20 было предложений - мы подробно об этом говорили - которые призваны усилить в первую очередь безопасность людей, особенно людей старшего поколения", - сказал Мишустин на встрече.
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров. 15 января 2026 - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Правительство рассмотрит дополнительные меры для борьбы с кибермошенниками
15 января, 15:01
 
РоссияМихаил МишустинГосдума РФСправедливая РоссияПравительство РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала