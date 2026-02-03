https://ria.ru/20260203/frantsija-2072017728.html
Во Франции поддержали слова Дурова о преследовании соцсетей
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо во вторник поддержал слова основателя Telegram Павла Дурова о преследовании соцсетей во Франции и... РИА Новости, 03.02.2026
в мире
франция
париж
павел дуров
флориан филиппо
илон маск
telegram
патриот
Филиппо согласился со словами Дурова о преследовании соцсетей во Франции