Рейтинг@Mail.ru
Во Франции поддержали слова Дурова о преследовании соцсетей - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/frantsija-2072017728.html
Во Франции поддержали слова Дурова о преследовании соцсетей
Во Франции поддержали слова Дурова о преследовании соцсетей - РИА Новости, 03.02.2026
Во Франции поддержали слова Дурова о преследовании соцсетей
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо во вторник поддержал слова основателя Telegram Павла Дурова о преследовании соцсетей во Франции и... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T18:26:00+03:00
2026-02-03T18:26:00+03:00
в мире
франция
париж
павел дуров
флориан филиппо
илон маск
telegram
патриот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776388_0:88:1080:696_1920x0_80_0_0_fd2fe0eb2127660f60363a6ae5962d5a.jpg
https://ria.ru/20260127/mask-2070611360.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776388_0:80:1080:890_1920x0_80_0_0_dd05f5801099fa2d51542c678522a786.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, париж, павел дуров, флориан филиппо, илон маск, telegram, патриот
В мире, Франция, Париж, Павел Дуров, Флориан Филиппо, Илон Маск, Telegram, Патриот
Во Франции поддержали слова Дурова о преследовании соцсетей

Филиппо согласился со словами Дурова о преследовании соцсетей во Франции

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 3 фев - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо во вторник поддержал слова основателя Telegram Павла Дурова о преследовании соцсетей во Франции и отсутствии свободы у жителей страны.
Ранее Дуров на фоне обысков во французских офисах социальной сети Х заявил, что Франция - единственная в мире страна, которая уголовно преследует социальные сети за предоставление людям свободы.
"Прямо сейчас Павел Дуров, основатель Telegram, "разносит" (президента Франции Эммануэля – ред.) Макрона и "Евромакронистан"! Диктатура!" - написал Филиппо в социальной сети Х.
Во вторник отдел по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа проводит обыски во французских офисах социальной сети Х, сообщил парижский надзорный орган. Французские правоохранители также пригласили владельца Х Илона Маска и бывшего гендиректора соцсети Линду Яккарино для дачи показаний на фоне обысков.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Маск согласился с мнением Дурова о небезопасности WhatsApp
27 января, 17:48
 
В миреФранцияПарижПавел ДуровФлориан ФилиппоИлон МаскTelegramПатриот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала