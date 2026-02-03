Рейтинг@Mail.ru
Благотворительный фонд экс-жены Эндрю закроется из-за файлов Эпштейна - РИА Новости, 03.02.2026
05:22 03.02.2026
Благотворительный фонд экс-жены Эндрю закроется из-за файлов Эпштейна
Благотворительный фонд экс-жены Эндрю закроется из-за файлов Эпштейна
Благотворительный фонд Сары Фергюсон, бывшей жены брата короля Великобритании Карла III Эндрю, закроется на неопределенный срок на фоне новых сведений о связи...
Благотворительный фонд экс-жены Эндрю закроется из-за файлов Эпштейна

Благотворительный фонд экс-жены Эндрю закроется из-за ее связи с Эпштейном

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Благотворительный фонд Сары Фергюсон, бывшей жены брата короля Великобритании Карла III Эндрю, закроется на неопределенный срок на фоне новых сведений о связи между бывшими супругами и скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года король Карл III лишил своего брата всех титулов. Как пишет газета Guardian, в недавно опубликованных файлах по делу Эпштейна Фергюсон называет финансиста братом, которого ей всегда хотелось, "моим потрясающим и особенным другом Джеффри", а также "легендой", добавляя, что она им гордится.
"Наш председатель Сара Фергюсон и попечительский совет решили, что эта благотворительная организация, к сожалению, в скором времени закроется на обозримое будущее. Это обсуждалось и рассматривалось (уже - ред.) несколько месяцев", - заявил представитель фонда Sarah"s Trust в комментарии изданию.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Глава ВЭФ встречался с Эпштейном, но не знал о его преступлениях
Вчера, 01:14
