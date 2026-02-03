Благотворительный фонд экс-жены Эндрю закроется из-за файлов Эпштейна

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Благотворительный фонд Сары Фергюсон, бывшей жены брата короля Великобритании Карла III Эндрю, закроется на неопределенный срок на фоне новых сведений о связи между бывшими супругами и скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.

"Наш председатель Сара Фергюсон и попечительский совет решили, что эта благотворительная организация, к сожалению, в скором времени закроется на обозримое будущее. Это обсуждалось и рассматривалось (уже - ред.) несколько месяцев", - заявил представитель фонда Sarah"s Trust в комментарии изданию.