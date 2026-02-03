https://ria.ru/20260203/fond-2071838074.html
Благотворительный фонд экс-жены Эндрю закроется из-за файлов Эпштейна
Благотворительный фонд экс-жены Эндрю закроется из-за файлов Эпштейна - РИА Новости, 03.02.2026
Благотворительный фонд экс-жены Эндрю закроется из-за файлов Эпштейна
Благотворительный фонд Сары Фергюсон, бывшей жены брата короля Великобритании Карла III Эндрю, закроется на неопределенный срок на фоне новых сведений о связи... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T05:22:00+03:00
2026-02-03T05:22:00+03:00
2026-02-03T05:22:00+03:00
великобритания
сша
джеффри эпштейн
карл iii
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767746623_0:0:2411:1356_1920x0_80_0_0_9be38ea4d5ccd78eff75aabdb645db12.jpg
https://ria.ru/20260203/epshteyn-2071824298.html
великобритания
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767746623_108:0:2505:1798_1920x0_80_0_0_b412e96882c8df4937b899e019e13632.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, сша, джеффри эпштейн, карл iii
Великобритания, США, Джеффри Эпштейн, Карл III
Благотворительный фонд экс-жены Эндрю закроется из-за файлов Эпштейна
Благотворительный фонд экс-жены Эндрю закроется из-за ее связи с Эпштейном
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Благотворительный фонд Сары Фергюсон, бывшей жены брата короля Великобритании Карла III Эндрю, закроется на неопределенный срок на фоне новых сведений о связи между бывшими супругами и скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном
. В начале декабря 2025 года король Карл III
лишил своего брата всех титулов. Как пишет газета Guardian, в недавно опубликованных файлах по делу Эпштейна Фергюсон называет финансиста братом, которого ей всегда хотелось, "моим потрясающим и особенным другом Джеффри", а также "легендой", добавляя, что она им гордится.
"Наш председатель Сара Фергюсон и попечительский совет решили, что эта благотворительная организация, к сожалению, в скором времени закроется на обозримое будущее. Это обсуждалось и рассматривалось (уже - ред.) несколько месяцев", - заявил представитель фонда Sarah"s Trust в комментарии изданию.
Заместитель генпрокурора США
Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.