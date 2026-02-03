Политолог рассказал, на что готов пойти ЕС в поиске денег для Киева

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Страх перед поражением Вооруженных сил Украины на фронте может вынудить Брюссель пойти на самые радикальные меры в поиске денег для Киева, такое мнение деловой газете "Взгляд" высказал германский политолог Александр Рар.
Он отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и ряд других политиков в Европе обещают Киеву помощь.
"Европа расценит это фиаско, как свое собственное. Думаю, Брюссель пойдет на самые радикальные меры, чтобы изыскать средства для Киева. Надежды возлагаются в том числе на Германию как самую богатую страну региона", - считает Рар.
Политолог подчеркнул, что политика ЕС в отношении Киева вызывает все больше вопросов.
"Почему Брюссель не ищет дипломатическое решение украинского кризиса? Почему он делает ставку на продолжение конфликта, в котором Украина не в состоянии победить? Впрочем, ряд западных СМИ тиражирует идею о том, что после разгрома ВСУ российская армия якобы двинется на Европу. Эти угрозы используются для обоснования того, почему европейским странам нельзя жалеть денег на поддержку украинской стороны", – заметил политолог.
Политическое решение о выделении Украине 90 миллиардов евро кредита на 2026-2027 годы было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. В настоящее время идет согласование пакета законодательных решений для его практической реализации, который затем еще потребуется утвердить в Европарламенте и Совете Евросоюза. При этом Киев рассчитывает на первый транш кредита уже в апреле.