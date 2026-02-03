Рейтинг@Mail.ru
Политолог рассказал, на что готов пойти ЕС в поиске денег для Киева - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 03.02.2026 (обновлено: 13:40 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/evrosoyuz-2071928946.html
Политолог рассказал, на что готов пойти ЕС в поиске денег для Киева
Политолог рассказал, на что готов пойти ЕС в поиске денег для Киева - РИА Новости, 03.02.2026
Политолог рассказал, на что готов пойти ЕС в поиске денег для Киева
Страх перед поражением Вооруженных сил Украины на фронте может вынудить Брюссель пойти на самые радикальные меры в поиске денег для Киева, такое мнение деловой... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T13:39:00+03:00
2026-02-03T13:40:00+03:00
в мире
украина
киев
брюссель
александр рар
урсула фон дер ляйен
фридрих мерц
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
https://ria.ru/20260122/kredit-2069615503.html
https://ria.ru/20260128/orban-2070786341.html
https://ria.ru/20260201/zapad-2071521658.html
украина
киев
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, брюссель, александр рар, урсула фон дер ляйен, фридрих мерц, евросоюз, вооруженные силы украины, еврокомиссия
В мире, Украина, Киев, Брюссель, Александр Рар, Урсула фон дер Ляйен, Фридрих Мерц, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Еврокомиссия
Политолог рассказал, на что готов пойти ЕС в поиске денег для Киева

Рар: ЕС пойдет на радикальные меры поиска денег Киеву из страха поражения ВСУ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Страх перед поражением Вооруженных сил Украины на фронте может вынудить Брюссель пойти на самые радикальные меры в поиске денег для Киева, такое мнение деловой газете "Взгляд" высказал германский политолог Александр Рар.
Накануне европейский источник сообщил РИА Новости, что постпреды стран ЕС на внеочередном заседании в понедельник не достигли компромисса по механизму займа 90 миллиардов евро для Украины, обсуждение продолжится на неделе.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. 22 января 2026 - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Захарова рассказала, на что уйдет 30-миллиардный кредит ЕС для Украины
22 января, 15:44
"Европейцам все труднее находить в своих бюджетах деньги на поддержку Украины. В ЕС нет консенсуса по этому вопросу. Замороженные российские активы в Бельгии решили не трогать, а США отказываются быть главным донором. Кроме того, откладывается ускоренное принятие Украины в Евросоюз", – сказал Рар.
Он отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и ряд других политиков в Европе обещают Киеву помощь.
"Европа расценит это фиаско, как свое собственное. Думаю, Брюссель пойдет на самые радикальные меры, чтобы изыскать средства для Киева. Надежды возлагаются в том числе на Германию как самую богатую страну региона", - считает Рар.
Политолог подчеркнул, что политика ЕС в отношении Киева вызывает все больше вопросов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Украина не вернет деньги, которые ЕС хочет дать ей в кредит, уверен Орбан
28 января, 15:28
"Почему Брюссель не ищет дипломатическое решение украинского кризиса? Почему он делает ставку на продолжение конфликта, в котором Украина не в состоянии победить? Впрочем, ряд западных СМИ тиражирует идею о том, что после разгрома ВСУ российская армия якобы двинется на Европу. Эти угрозы используются для обоснования того, почему европейским странам нельзя жалеть денег на поддержку украинской стороны", – заметил политолог.
Политическое решение о выделении Украине 90 миллиардов евро кредита на 2026-2027 годы было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. В настоящее время идет согласование пакета законодательных решений для его практической реализации, который затем еще потребуется утвердить в Европарламенте и Совете Евросоюза. При этом Киев рассчитывает на первый транш кредита уже в апреле.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Украина и Европа стали жертвами собственной пропаганды, считает экс-посол
1 февраля, 10:06
 
В миреУкраинаКиевБрюссельАлександр РарУрсула фон дер ЛяйенФридрих МерцЕвросоюзВооруженные силы УкраиныЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала