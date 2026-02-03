https://ria.ru/20260203/evrokomissiya-2071865123.html
СМИ: фон дер Ляйен созвала команду на встречу, чтобы разрешить конфликты
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен созвала свою команду на встречу, чтобы разрешить напряженность и конфликты, накопившиеся между еврокомиссарами, сообщает РИА Новости, 03.02.2026
