СМИ: фон дер Ляйен созвала команду на встречу, чтобы разрешить конфликты
10:01 03.02.2026 (обновлено: 10:06 03.02.2026)
СМИ: фон дер Ляйен созвала команду на встречу, чтобы разрешить конфликты
СМИ: фон дер Ляйен созвала команду на встречу, чтобы разрешить конфликты
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен созвала свою команду на встречу, чтобы разрешить напряженность и конфликты, накопившиеся между еврокомиссарами, сообщает РИА Новости, 03.02.2026
в мире, брюссель, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, politico
В мире, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Politico
СМИ: фон дер Ляйен созвала команду на встречу, чтобы разрешить конфликты

Politico: фон дер Ляйен созвала команду на встречу для разрешения конфликтов

© AP Photo / Virginia MayoГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе . Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен созвала свою команду на встречу, чтобы разрешить напряженность и конфликты, накопившиеся между еврокомиссарами, сообщает газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
"Урсула фон дер Лейен созвала свою команду европейских комиссаров на совещание, чтобы попытаться разрядить нарастающую напряженность и улучшить методы их работы. Встреча запланирована на 4 февраля в Левене", - пишет издание.
Отмечается, что идея такой встречи возникла из-за "необычайно натянутой атмосферы" в Брюсселе после напряженных обменов мнениями между членами комиссии и недовольства частыми задержками с поступлением документов на столы высокопоставленных чиновников. В частности, поводом стал конфликт между комиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном с вице-председателем Еврокомиссии Терезой Риберой.
В миреБрюссельУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияPolitico
 
 
