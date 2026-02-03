Рейтинг@Mail.ru
Эстония задержала контейнеровоз, якобы следовавший в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:13 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/estonija-2072052544.html
Эстония задержала контейнеровоз, якобы следовавший в Россию, пишут СМИ
Эстония задержала контейнеровоз, якобы следовавший в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 03.02.2026
Эстония задержала контейнеровоз, якобы следовавший в Россию, пишут СМИ
Эстония во вторник задержала якобы следовавший в Россию контейнеровоз под флагом Багамских островов, подозревая его в связи с контрабандой из Эквадора, сообщает РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T22:13:00+03:00
2026-02-03T22:13:00+03:00
в мире
эстония
багамские острова
эквадор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:765:2049:1917_1920x0_80_0_0_130602984c6e116a8ab9342765db92ee.jpg
https://ria.ru/20260125/frantsiya-2070194800.html
эстония
багамские острова
эквадор
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:573:2049:2109_1920x0_80_0_0_ee59fc5a362f774effc636f3b922e6c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, багамские острова, эквадор
В мире, Эстония, Багамские Острова, Эквадор
Эстония задержала контейнеровоз, якобы следовавший в Россию, пишут СМИ

ERR: Эстония задержала контейнеровоз, якобы следовавший из Эквадора в Россию

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Эстония во вторник задержала якобы следовавший в Россию контейнеровоз под флагом Багамских островов, подозревая его в связи с контрабандой из Эквадора, сообщает телерадиокомпания ERR.
«
"Следственный отдел Налогово-таможенного департамента (НТД) совместно с полицией и Военно-морскими силами Эстонии в ходе совместной операции задержал во внутренних водах ЭР контейнеровоз под флагом Багамских островов, который может быть связан с контрабандой из Эквадора", - говорится в материале.
Телерадиокомпания утверждает, что судно якобы следовало из Эквадора в Санкт-Петербург.
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Во Франции арестовали капитана задержанного танкера, следовавшего из России
25 января, 17:25
 
В миреЭстонияБагамские ОстроваЭквадор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала