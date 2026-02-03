https://ria.ru/20260203/estonija-2072052544.html
Эстония задержала контейнеровоз, якобы следовавший в Россию, пишут СМИ
Эстония во вторник задержала якобы следовавший в Россию контейнеровоз под флагом Багамских островов, подозревая его в связи с контрабандой из Эквадора, сообщает РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T22:13:00+03:00
в мире
эстония
багамские острова
эквадор
Новости
ru-RU
В мире, Эстония, Багамские Острова, Эквадор
ERR: Эстония задержала контейнеровоз, якобы следовавший из Эквадора в Россию