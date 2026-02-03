Рейтинг@Mail.ru
Эпштейн пытался организовать встречу с Ириной Шейк в День святого Валентина - РИА Новости, 03.02.2026
20:46 03.02.2026
Эпштейн пытался организовать встречу с Ириной Шейк в День святого Валентина
Эпштейн пытался организовать встречу с Ириной Шейк в День святого Валентина - РИА Новости, 03.02.2026
Эпштейн пытался организовать встречу с Ириной Шейк в День святого Валентина
Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн пытался организовать встречу с российской супермоделью Ириной Шейк 14 февраля, в День святого Валентина, выяснило РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T20:46:00+03:00
2026-02-03T20:46:00+03:00
Эпштейн пытался организовать встречу с Ириной Шейк в День святого Валентина

РИА Новости: Эпштейн пытался организовать встречу с Ириной Шейк 14 февраля

Ирина Шейк на Victoria's Secret Fashion Show
Ирина Шейк на Victoria's Secret Fashion Show - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Evan Agostini
Ирина Шейк на Victoria's Secret Fashion Show. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн пытался организовать встречу с российской супермоделью Ириной Шейк 14 февраля, в День святого Валентина, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные минюстом США документы.
"Джеффри на этой неделе в городе и хотел бы встретиться с Ириной Шейк. Будет ли Ирина... свободна завтра, 14-го, в 17:30", - говорится в письме ассистентки Эпштейна Лесли Грофф другу Шейк Рамзи Эльхоли от 13 февраля 2012 года.
В расписании Эпштейна, которое Грофф отправила ему на следующий день, встреча с Шейк указана, но без конкретного времени. Спустя примерно час финансист получил от помощницы обновленное расписание, в котором также не было указано точное время, однако было указано, что Грофф ожидает ответа Эльхоли.
Писал Эльхоли по поводу встречи с Шейк и сам Эпштейн. Он 12 февраля ответил "да, конечно" на вопрос собеседника о том, есть ли у него желание встретиться с моделью на неделе. Финансист 13 февраля поинтересовался, как тот с ней познакомился.
"Откуда ты ее знаешь? Извини за все эти опечатки", - говорится в письме Эпштейна.
Из опубликованных документов до конца не ясно, состоялась ли в итоге встреча Эпштейна и Шейк.
Ирина Шейк - российская супермодель родом из Челябинской области, в частности, известная работой с брендами Versace, Armani и обложками Vogue и Sports Illustrated. Модель встречалась с футболистом Криштиану Роналду, а затем с актером Брэдли Купером, с которым у нее есть дочь Леа.
Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных файлов превысил 3,5 миллиона документов.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
