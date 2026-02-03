https://ria.ru/20260203/epshteyn-2072041911.html
Эпштейн пытался организовать встречу с Ириной Шейк в День святого Валентина
Эпштейн пытался организовать встречу с Ириной Шейк в День святого Валентина - РИА Новости, 03.02.2026
Эпштейн пытался организовать встречу с Ириной Шейк в День святого Валентина
Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн пытался организовать встречу с российской супермоделью Ириной Шейк 14 февраля, в День святого Валентина, выяснило РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T20:46:00+03:00
2026-02-03T20:46:00+03:00
2026-02-03T20:46:00+03:00
спорт
сша
челябинская область
джеффри эпштейн
ирина шейк
брэдли купер
versace
sports illustrated
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978363602_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b16333f4b18f29c2d2cf612db23bdcf4.jpg
https://ria.ru/20260203/epshteyn-2071993608.html
https://ria.ru/20260203/pugacheva-2071989009.html
сша
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978363602_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_43084756c1b44ad9fb1cc4f6a4e9911a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, сша, челябинская область, джеффри эпштейн, ирина шейк, брэдли купер, versace, sports illustrated
Спорт, США, Челябинская область, Джеффри Эпштейн, Ирина Шейк, Брэдли Купер, Versace, Sports Illustrated
Эпштейн пытался организовать встречу с Ириной Шейк в День святого Валентина
РИА Новости: Эпштейн пытался организовать встречу с Ириной Шейк 14 февраля
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн пытался организовать встречу с российской супермоделью Ириной Шейк 14 февраля, в День святого Валентина, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные минюстом США документы.
"Джеффри на этой неделе в городе и хотел бы встретиться с Ириной Шейк
. Будет ли Ирина... свободна завтра, 14-го, в 17:30", - говорится в письме ассистентки Эпштейна
Лесли Грофф другу Шейк Рамзи Эльхоли от 13 февраля 2012 года.
В расписании Эпштейна, которое Грофф отправила ему на следующий день, встреча с Шейк указана, но без конкретного времени. Спустя примерно час финансист получил от помощницы обновленное расписание, в котором также не было указано точное время, однако было указано, что Грофф ожидает ответа Эльхоли.
Писал Эльхоли по поводу встречи с Шейк и сам Эпштейн. Он 12 февраля ответил "да, конечно" на вопрос собеседника о том, есть ли у него желание встретиться с моделью на неделе. Финансист 13 февраля поинтересовался, как тот с ней познакомился.
"Откуда ты ее знаешь? Извини за все эти опечатки", - говорится в письме Эпштейна.
Из опубликованных документов до конца не ясно, состоялась ли в итоге встреча Эпштейна и Шейк.
Ирина Шейк - российская супермодель родом из Челябинской области
, в частности, известная работой с брендами Versace
, Armani и обложками Vogue и Sports Illustrated
. Модель встречалась с футболистом Криштиану Роналду, а затем с актером Брэдли Купером
, с которым у нее есть дочь Леа.
Ранее заместитель генерального прокурора США
Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных файлов превысил 3,5 миллиона документов.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.