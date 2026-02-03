Эпштейн пытался организовать встречу с Ириной Шейк в День святого Валентина

ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн пытался организовать встречу с российской супермоделью Ириной Шейк 14 февраля, в День святого Валентина, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные минюстом США документы.

"Джеффри на этой неделе в городе и хотел бы встретиться с Ириной Шейк . Будет ли Ирина... свободна завтра, 14-го, в 17:30", - говорится в письме ассистентки Эпштейна Лесли Грофф другу Шейк Рамзи Эльхоли от 13 февраля 2012 года.

В расписании Эпштейна, которое Грофф отправила ему на следующий день, встреча с Шейк указана, но без конкретного времени. Спустя примерно час финансист получил от помощницы обновленное расписание, в котором также не было указано точное время, однако было указано, что Грофф ожидает ответа Эльхоли.

Писал Эльхоли по поводу встречи с Шейк и сам Эпштейн. Он 12 февраля ответил "да, конечно" на вопрос собеседника о том, есть ли у него желание встретиться с моделью на неделе. Финансист 13 февраля поинтересовался, как тот с ней познакомился.

"Откуда ты ее знаешь? Извини за все эти опечатки", - говорится в письме Эпштейна.

Из опубликованных документов до конца не ясно, состоялась ли в итоге встреча Эпштейна и Шейк.

Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных файлов превысил 3,5 миллиона документов.