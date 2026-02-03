Документы по делу Эпштейна содержат данные о посылках экс-премьеру Испании

МАДРИД, 3 фев - РИА Новости. Документы по делу обвиненного в секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейна содержат сведения о почтовых отправлениях, адресованных бывшему премьер-министру Испании (1996-2004 года) Хосе Марие Аснару и его супруге, а также о платеже, оформленном на имя политика через туристическое агентство, выяснило РИА Новости, изучив новые документы, опубликованные минюстом США.
Кроме того, в архивах зафиксирован платёж в размере 1050 долларов, произведённый Эпштейном в октябре 2003 года туристическому агентству Shoppers Travel Inc. на имя Аснара. Эта компания использовалась Эпштейном для бронирования коммерческих авиаперелётов.
Ещё одно почтовое отправление, сведения о котором содержатся в документах, датировано маем 2004 года и было адресовано Аснару уже после его ухода с поста премьер-министра королевства. Посылка была доставлена по адресу испанского аналитического центра FAES в Мадриде.
В опубликованных материалах также упоминаются имена сына Аснара и его зятя, бывшего депутата Европейского парламента Алехандро Агага, которые фигурируют в телефонной книге Эпштейна.
В окружении Аснара заявили телерадиокомпании RTVE, что экс-премьер не знаком с Эпштейном и не располагает сведениями о зафиксированных в архивах отправлениях и платежах.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре для вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.