Документы по делу Эпштейна содержат данные о посылках экс-премьеру Испании

МАДРИД, 3 фев - РИА Новости. Документы по делу обвиненного в секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейна содержат сведения о почтовых отправлениях, адресованных бывшему премьер-министру Испании (1996-2004 года) Хосе Марие Аснару и его супруге, а также о платеже, оформленном на имя политика через туристическое агентство, выяснило РИА Новости, изучив новые документы, опубликованные минюстом США.