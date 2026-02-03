Рейтинг@Mail.ru
Документы по делу Эпштейна содержат данные о посылках экс-премьеру Испании - РИА Новости, 03.02.2026
12:55 03.02.2026
Документы по делу Эпштейна содержат данные о посылках экс-премьеру Испании
Документы по делу Эпштейна содержат данные о посылках экс-премьеру Испании - РИА Новости, 03.02.2026
Документы по делу Эпштейна содержат данные о посылках экс-премьеру Испании
Документы по делу обвиненного в секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейна содержат сведения о почтовых отправлениях, адресованных бывшему премьер-министру... РИА Новости, 03.02.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071657484_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b1af5cc65e038e3f5277e83f04ebff8.jpg
Документы по делу Эпштейна содержат данные о посылках экс-премьеру Испании

Документы по делу Эпштейна содержат данные о посылках семье экс-премьера Испании

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
МАДРИД, 3 фев - РИА Новости. Документы по делу обвиненного в секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейна содержат сведения о почтовых отправлениях, адресованных бывшему премьер-министру Испании (1996-2004 года) Хосе Марие Аснару и его супруге, а также о платеже, оформленном на имя политика через туристическое агентство, выяснило РИА Новости, изучив новые документы, опубликованные минюстом США.
В сентябре 2003 года, когда Аснар занимал пост главы правительства, из Нью-Йорка в резиденцию премьер-министра Испании была отправлена посылка, оформленная на имя "президента и Аны Аснар", его супруги. Отправление было осуществлено через службу FedEx.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Эпштейн дважды приглашал кронпринцессу Норвегии на частный остров
Вчера, 10:10
Кроме того, в архивах зафиксирован платёж в размере 1050 долларов, произведённый Эпштейном в октябре 2003 года туристическому агентству Shoppers Travel Inc. на имя Аснара. Эта компания использовалась Эпштейном для бронирования коммерческих авиаперелётов.
Ещё одно почтовое отправление, сведения о котором содержатся в документах, датировано маем 2004 года и было адресовано Аснару уже после его ухода с поста премьер-министра королевства. Посылка была доставлена по адресу испанского аналитического центра FAES в Мадриде.
В опубликованных материалах также упоминаются имена сына Аснара и его зятя, бывшего депутата Европейского парламента Алехандро Агага, которые фигурируют в телефонной книге Эпштейна.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Имя Зеленского упоминается в файлах Эпштейна в связи с торговлей людьми
Вчера, 05:50
В окружении Аснара заявили телерадиокомпании RTVE, что экс-премьер не знаком с Эпштейном и не располагает сведениями о зафиксированных в архивах отправлениях и платежах.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре для вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Эпштейн обсуждал в переписке эскорт через модельные агентства в Киеве
Вчера, 06:27
 
Заголовок открываемого материала