Эпштейн дважды приглашал кронпринцессу Норвегии на частный остров - РИА Новости, 03.02.2026
10:10 03.02.2026 (обновлено: 10:14 03.02.2026)
Эпштейн дважды приглашал кронпринцессу Норвегии на частный остров
Эпштейн дважды приглашал кронпринцессу Норвегии на частный остров
в мире, норвегия, флорида, сша, джеффри эпштейн
В мире, Норвегия, Флорида, США, Джеффри Эпштейн
Эпштейн дважды приглашал кронпринцессу Норвегии на частный остров

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Jon Elswick
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн дважды приглашал кронпринцессу Норвегии Метте-Марит на свой частный остров, однако неясно, посещала ли она его, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK со ссылкой на полученные электронные письма.
Ранее норвежская газета VG сообщила, что Метте-Марит более тысячи раз упоминается в новых документах по делу Эпштейна, опубликованных американским министерством юстиции.
"Из электронных писем, среди прочего, следует, что кронпринцесса по меньшей мере дважды была приглашена на частный остров Эпштейна... Материалов, подтверждающих, что кронпринцесса Метте-Марит была на острове, не найдено", - говорится в сообщении.
Представитель норвежского королевского дома при этом заявил телерадиокомпании, что кронпринцесса "никогда не была на частном острове" Эпштейна.
Кроме того, как пишет телерадиокомпания, в конце 2012 года норвежская кронпринцесса отправилась по приглашению Эпштейна во Флориду, чтобы провести время на его вилле. По информации NRK, спустя три недели после пребывания кронпринцессы на вилле, один человек связался с Эпштейном по поводу "неприличных" фотографий "Метте".
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
