Эпштейн хотел повесить огромную копию "Избиения младенцев" на своем ранчо
09:39 03.02.2026 (обновлено: 09:41 03.02.2026)
Эпштейн хотел повесить огромную копию "Избиения младенцев" на своем ранчо
Эпштейн хотел повесить огромную копию "Избиения младенцев" на своем ранчо - РИА Новости, 03.02.2026
Эпштейн хотел повесить огромную копию "Избиения младенцев" на своем ранчо
Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн хотел разместить копию полотна "Избиение младенцев", показывающую убийство детей, на своем ранчо, выяснило РИА... РИА Новости, 03.02.2026
Новости
сша, джеффри эпштейн
США, Джеффри Эпштейн
Эпштейн хотел повесить огромную копию "Избиения младенцев" на своем ранчо

Эпштейн хотел повесить огромную копию полотна "Избиение младенцев" на ранчо

Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн хотел разместить копию полотна "Избиение младенцев", показывающую убийство детей, на своем ранчо, выяснило РИА Новости, изучив обнародованные минюстом США файлы.
"Джеффри спрашивает, сможешь ли ты отправить копию "Избиения младенцев" на ранчо. Это большое полотно 9 на 9 футов (2,75 метра на 2,75 метра - ред.), которое мы сделали для него, на котором убивают младенцев, чтобы повесить на входе", - говорится в опубликованном письме одной из помощниц Эпштейна некоему Ричу Барнетту.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
От Эпштейна до Ермака: русские всех научили самому плохому
Вчера, 08:00
В письме 2011 года она также напоминает, что Эпштейн ждет доставку полотна в ближайшие дни и надеется повесить его на своем ранчо.
Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных файлов превысил 3,5 миллиона документов.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Имя Зеленского упоминается в файлах Эпштейна в связи с торговлей людьми
Вчера, 05:50
 
