Эпштейн обсуждал в переписке эскорт через модельные агентства в Киеве

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Украинские модельные агентства Linea12 и L-Models упоминаются в опубликованных материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна в переписке, касающейся поиска девушек в Киеве, выяснило РИА Новости, изучив обнародованные файлы.

"Что касается модельных агентств, то два из них - лучшие в Киеве : L-Models... и Linea12... Контакты других небольших агентств при необходимости могу найти, но в основном речь идет о дешевом эскорте", - говорится в одном из писем Эпштейна от 10 октября 2012 года.

Как выяснило РИА Новости, оба упомянутых агентства по-прежнему открыты в Киеве.

В той же переписке Эпштейн упоминает женщину по имени Юлия, которая, по его словам, сотрудничает с модельными и брачными агентствами в Киеве и располагает обширной базой девушек. Из текста письма следует, что она ожидала контакта для возможной встречи и обсуждения дальнейшего взаимодействия.

Кроме того, как выяснило РИА Новости, в опубликованных материалах содержится письмо 2010 года, в котором Эпштейну была переслана переписка между директором агентства Linea12 Машей Манюк и модельным агентом Жан-Люком Брюнелем, обвинявшимся в изнасилованиях и пособничестве Эпштейну в торговле сексуальными услугами несовершеннолетних.

В переписке обсуждались поездка модели Алины Бойко с Украины США , график работы в Нью-Йорке , а также оформление приглашения и представительного контракта.

Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных файлов превысил 3,5 миллиона документов.