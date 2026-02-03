Рейтинг@Mail.ru
Эпштейн обсуждал в переписке эскорт через модельные агентства в Киеве
06:27 03.02.2026
Эпштейн обсуждал в переписке эскорт через модельные агентства в Киеве
Эпштейн обсуждал в переписке эскорт через модельные агентства в Киеве - РИА Новости, 03.02.2026
Эпштейн обсуждал в переписке эскорт через модельные агентства в Киеве
Украинские модельные агентства Linea12 и L-Models упоминаются в опубликованных материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна в переписке, касающейся поиска... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T06:27:00+03:00
2026-02-03T06:28:00+03:00
в мире, киев, сша, украина, джеффри эпштейн
В мире, Киев, США, Украина, Джеффри Эпштейн
Эпштейн обсуждал в переписке эскорт через модельные агентства в Киеве

РИА Новости: Эпштейн обсуждал дешевый эскорт через модельные агентства в Киеве

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Украинские модельные агентства Linea12 и L-Models упоминаются в опубликованных материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна в переписке, касающейся поиска девушек в Киеве, выяснило РИА Новости, изучив обнародованные файлы.
"Что касается модельных агентств, то два из них - лучшие в Киеве: L-Models... и Linea12... Контакты других небольших агентств при необходимости могу найти, но в основном речь идет о дешевом эскорте", - говорится в одном из писем Эпштейна от 10 октября 2012 года.
Как выяснило РИА Новости, оба упомянутых агентства по-прежнему открыты в Киеве.
В той же переписке Эпштейн упоминает женщину по имени Юлия, которая, по его словам, сотрудничает с модельными и брачными агентствами в Киеве и располагает обширной базой девушек. Из текста письма следует, что она ожидала контакта для возможной встречи и обсуждения дальнейшего взаимодействия.
Кроме того, как выяснило РИА Новости, в опубликованных материалах содержится письмо 2010 года, в котором Эпштейну была переслана переписка между директором агентства Linea12 Машей Манюк и модельным агентом Жан-Люком Брюнелем, обвинявшимся в изнасилованиях и пособничестве Эпштейну в торговле сексуальными услугами несовершеннолетних.
В переписке обсуждались поездка модели Алины Бойко с Украины в США, график работы в Нью-Йорке, а также оформление приглашения и представительного контракта.
Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных файлов превысил 3,5 миллиона документов.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
