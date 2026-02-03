Имя Зеленского упоминается в файлах Эпштейна в связи с торговлей людьми

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский упоминается в материалах по делу Джеффри Эпштейна в связи с торговлей женщинами и детьми, узнало РИА Новости из документов, опубликованных Минюстом США.

Неизвестный автор одного из электронных писем от 2024 года утверждает: глава киевского режима причастен к вывозу людей с Украины, поэтому следует проверить его доходы.

В тексте также говорится, что Зеленский мог сотрудничать с модельным агентом Жан-Люком Брюнелем.

В 2020 году его обвинили в изнасиловании несовершеннолетних и пособничестве Эпштейну в торговле секс-услугами несовершеннолетних.

В минувшую пятницу замгенпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении обнародования информации по делу скандально известного финансиста. Общий объем раскрытых данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы.

Дело Эпштейна

В 2008 году он стал фигурантом дела о привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией и изнасиловании. Миллиардер признал вину, заключил сделку со следствием и отбыл в тюрьме около 13 месяцев.

В 2019-м его арестовали повторно по обвинению в торговле детьми для сексуальной эксплуатации и сговоре для вовлечения в такую деятельность. По полученным данным, с 2002 по 2005 год он вступал в интимные отношения с десятками девушек, которых принимал в резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.

В августе того же года Эпштейн покончил с собой в тюремной камере. Его сообщницу Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы.