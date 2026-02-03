https://ria.ru/20260203/epshteyn-2071840447.html
Имя Зеленского упоминается в файлах Эпштейна в связи с торговлей людьми
Имя Зеленского упоминается в файлах Эпштейна в связи с торговлей людьми - РИА Новости, 03.02.2026
Имя Зеленского упоминается в файлах Эпштейна в связи с торговлей людьми
Владимир Зеленский упоминается в материалах по делу Джеффри Эпштейна в связи с торговлей женщинами и детьми, узнало РИА Новости из документов, опубликованных... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T05:50:00+03:00
2026-02-03T05:50:00+03:00
2026-02-03T09:32:00+03:00
украина
сша
в мире
джеффри эпштейн
владимир зеленский
дональд трамп
билл клинтон
вуди аллен (стюарт конигсберг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067376906_0:0:2005:1129_1920x0_80_0_0_cb402d0a300f17bd4c7ed4ffb67f2bdd.jpg
https://ria.ru/20260202/epshteyn-2071683386.html
https://ria.ru/20260202/epshteyn-2071603483.html
https://ria.ru/20260202/epshteyn-2071729814.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067376906_222:0:2005:1337_1920x0_80_0_0_c13c1a82471b5445cd4385cd370828be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, в мире, джеффри эпштейн, владимир зеленский, дональд трамп, билл клинтон, вуди аллен (стюарт конигсберг)
Украина, США, В мире, Джеффри Эпштейн, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Билл Клинтон, Вуди Аллен (Стюарт Конигсберг)
Имя Зеленского упоминается в файлах Эпштейна в связи с торговлей людьми
Зеленский упоминается в файлах Эпштейна в связи с торговлей людьми на Украине
ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский упоминается в материалах по делу Джеффри Эпштейна в связи с торговлей женщинами и детьми, узнало РИА Новости из документов, опубликованных Минюстом США.
Неизвестный автор одного из электронных писем от 2024 года утверждает: глава киевского режима причастен к вывозу людей с Украины, поэтому следует проверить его доходы.
В тексте также говорится, что Зеленский мог сотрудничать с модельным агентом Жан-Люком Брюнелем.
В 2020 году его обвинили в изнасиловании несовершеннолетних и пособничестве Эпштейну в торговле секс-услугами несовершеннолетних.
В минувшую пятницу замгенпрокурора США
Тодд Бланш объявил о завершении обнародования информации по делу скандально известного финансиста. Общий объем раскрытых данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы.
В 2008 году он стал фигурантом дела о привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией и изнасиловании. Миллиардер признал вину, заключил сделку со следствием и отбыл в тюрьме около 13 месяцев.
В 2019-м его арестовали повторно по обвинению в торговле детьми для сексуальной эксплуатации и сговоре для вовлечения в такую деятельность. По полученным данным, с 2002 по 2005 год он вступал в интимные отношения с десятками девушек, которых принимал в резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В августе того же года Эпштейн покончил с собой в тюремной камере. Его сообщницу Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы.
Общественный интерес к этому делу значительно вырос в прошлом году, когда в свободном доступе оказались около 20 тысяч страниц электронной переписки финансиста, а также фото известных людей, включая Дональда Трампа, экс-главы Белого дома Билла Клинтона, бывшего британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона, режиссера Вуди Аллена, певца Майкла Джексона, предпринимателя Ричарда Брэнсона, брата короля Великобритании Карла III Эндрю и других.