Эпштейн в 2018 году пытался обновить визу в Россию

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн в 2018 году предпринимал попытки обновить российскую визу, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные материалы по его делу.

В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации; в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.