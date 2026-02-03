https://ria.ru/20260203/epshteyn-2071824856.html
Эпштейн в 2018 году пытался обновить визу в Россию
Эпштейн в 2018 году пытался обновить визу в Россию - РИА Новости, 03.02.2026
Эпштейн в 2018 году пытался обновить визу в Россию
Обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн в 2018 году предпринимал попытки обновить российскую визу, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T01:20:00+03:00
2026-02-03T01:20:00+03:00
2026-02-03T01:20:00+03:00
сша
россия
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071784761_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_65f3090a0d362a70014bdd39c10d017e.jpg
https://ria.ru/20260203/epshteyn-2071824298.html
https://ria.ru/20260202/bennon-2071818103.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071784761_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5482e96eedae2e6c06b76f39269d62a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, джеффри эпштейн
США, Россия, Джеффри Эпштейн
Эпштейн в 2018 году пытался обновить визу в Россию
РИА Новости: Эпштейн в 2018 году пытался обновить визу в Россию
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн в 2018 году предпринимал попытки обновить российскую визу, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные материалы по его делу.
"Во вложении - копия российского приглашения, которое мы использовали для визы Джеффри в Россию
. Не мог бы Сергей помочь с новым письмом, чтобы мы смогли снова обновить российскую визу Джеффри?" - говорится в одном из писем, датированном 24 апреля 2018 года.
В ответном сообщении отправитель подтвердила, что запрос принят к исполнению, и поблагодарила адресата.
Ранее заместитель генерального прокурора США
Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна
. Общий объем обнародованных файлов превысил 3,5 миллиона документов.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации; в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.