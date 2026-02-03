Рейтинг@Mail.ru
Эпштейн в 2018 году пытался обновить визу в Россию
01:20 03.02.2026
Эпштейн в 2018 году пытался обновить визу в Россию
Эпштейн в 2018 году пытался обновить визу в Россию - РИА Новости, 03.02.2026
Эпштейн в 2018 году пытался обновить визу в Россию
Обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн в 2018 году предпринимал попытки обновить российскую визу, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные... РИА Новости, 03.02.2026
Новости
сша, россия, джеффри эпштейн
США, Россия, Джеффри Эпштейн
Эпштейн в 2018 году пытался обновить визу в Россию

РИА Новости: Эпштейн в 2018 году пытался обновить визу в Россию

Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн в 2018 году предпринимал попытки обновить российскую визу, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные материалы по его делу.
"Во вложении - копия российского приглашения, которое мы использовали для визы Джеффри в Россию. Не мог бы Сергей помочь с новым письмом, чтобы мы смогли снова обновить российскую визу Джеффри?" - говорится в одном из писем, датированном 24 апреля 2018 года.
Глава ВЭФ встречался с Эпштейном, но не знал о его преступлениях
В ответном сообщении отправитель подтвердила, что запрос принят к исполнению, и поблагодарила адресата.
Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных файлов превысил 3,5 миллиона документов.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации; в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Стивен Бэннон - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В "Лиге" заявили, что не имеют отношения к переписке Бэннона и Эпштейна
