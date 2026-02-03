https://ria.ru/20260203/epshteyn-2071824298.html
Глава ВЭФ встречался с Эпштейном, но не знал о его преступлениях
2026-02-03T01:14:00+03:00
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ) Бёрге Бренде на фоне упоминаний его имени в новых документах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна признал, что встречался с ним в формальной обстановке, но заявил, что не знал о его криминальных делах.
По данным NRK, из материалов американского минюста следует, что Бренде
и Эпштейн
общались и один раз обедали вместе.
"Я встречался с Эпштейном только в обстановке трех формальных обедов в Нью-Йорке
в течение двух лет, на каждом из которых присутствовали предприниматели. Не зная о его криминальном прошлом. Я никогда не встречался с ним в других обстоятельствах", - написал Бренде в электронном письме телерадиокомпании NRK.
Он заявил, что с Эпштейном его познакомил бывший норвежский дипломат Терье Рёд-Ларсен.
"Я и представить себе не мог, что меня познакомят с бывшим сексуальным преступником. Разве я мог хотеть, чтобы меня представили кому-то подобному?" - отметил Бренде.
Президент ВЭФ также признал, что отправлял Эпштейну сообщения и электронные письма.
Заместитель генпрокурора США
Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.