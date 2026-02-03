Глава ВЭФ встречался с Эпштейном, но не знал о его преступлениях

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ) Бёрге Бренде на фоне упоминаний его имени в новых документах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна признал, что встречался с ним в формальной обстановке, но заявил, что не знал о его криминальных делах.

По данным NRK, из материалов американского минюста следует, что Бренде Эпштейн общались и один раз обедали вместе.

"Я встречался с Эпштейном только в обстановке трех формальных обедов в Нью-Йорке в течение двух лет, на каждом из которых присутствовали предприниматели. Не зная о его криминальном прошлом. Я никогда не встречался с ним в других обстоятельствах", - написал Бренде в электронном письме телерадиокомпании NRK.

Он заявил, что с Эпштейном его познакомил бывший норвежский дипломат Терье Рёд-Ларсен.

"Я и представить себе не мог, что меня познакомят с бывшим сексуальным преступником. Разве я мог хотеть, чтобы меня представили кому-то подобному?" - отметил Бренде.

Президент ВЭФ также признал, что отправлял Эпштейну сообщения и электронные письма.