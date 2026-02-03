Турецкий эксперт назвал преимущество России на переговорах в Абу-Даби

АНКАРА, 3 фев - РИА Новости. Россия чувствует себя абсолютно комфортно на переговорном треке по Украине в Абу-Даби из-за значительного преимущества на линии фронта, такое мнение в комментарии РИА Новости выразил турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Инандж Санджак.

"Россия подходит к переговорам, обладая серьёзным военным преимуществом, и это напрямую отражается на её уверенности за столом диалога", - заявил собеседник агентства.

По оценке эксперта, устойчивость позиций Москвы на линии фронта формирует для неё принципиально иную переговорную динамику. Он отмечает, что Россия не вынуждена торопиться с компромиссами и может позволить себе жёстко отстаивать ключевые требования, поскольку развитие ситуации на земле не создаёт для неё экзистенциальных рисков. Это, по его мнению, лишает оппонентов возможности вести переговоры с позиции давления.

Санджак также считает, что военное преимущество усиливает дипломатический эффект на международной арене. По его словам, партнёры и посредники считывают баланс сил не по заявлениям, а по реальной обстановке на фронте, что автоматически повышает вес российской позиции. В этих условиях, полагает эксперт, любые инициативы по урегулированию вынуждены учитывать интересы Москвы как стороны, диктующей темп процесса.

Кроме того, аналитик указывает на психологический фактор переговоров. В его оценке, уверенность, подкреплённая ситуацией на поле боя, позволяет российской стороне вести диалог более хладнокровно и последовательно, избегая эмоциональных решений. Это, по мнению Санджака, создаёт для России комфортную среду на переговорном треке и усиливает её способность формировать долгосрочную повестку урегулирования, а не реагировать на внешние импульсы.