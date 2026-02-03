Рейтинг@Mail.ru
Турецкий эксперт назвал преимущество России на переговорах в Абу-Даби - РИА Новости, 03.02.2026
09:06 03.02.2026
Турецкий эксперт назвал преимущество России на переговорах в Абу-Даби
Турецкий эксперт назвал преимущество России на переговорах в Абу-Даби
в мире
россия
украина
абу-даби
дмитрий песков
юрий ушаков
мирный план сша по украине
в мире, россия, украина, абу-даби, дмитрий песков, юрий ушаков, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, Абу-Даби, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Мирный план США по Украине
Турецкий эксперт назвал преимущество России на переговорах в Абу-Даби

Санджак: преимущество на фронте усиливает позиции РФ на переговорах в Абу-Даби

Мечеть шейха Заида в Абу-Даби
Мечеть шейха Заида в Абу-Даби. Архивное фото
АНКАРА, 3 фев - РИА Новости. Россия чувствует себя абсолютно комфортно на переговорном треке по Украине в Абу-Даби из-за значительного преимущества на линии фронта, такое мнение в комментарии РИА Новости выразил турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Инандж Санджак.
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров представителей РФ, США и Украины по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби состоится 4-5 февраля.
"На это уйдет минимум полвека". Киев задумал новые "переговоры"
"На это уйдет минимум полвека". Киев задумал новые "переговоры"
Вчера, 08:00
"Россия подходит к переговорам, обладая серьёзным военным преимуществом, и это напрямую отражается на её уверенности за столом диалога", - заявил собеседник агентства.
По оценке эксперта, устойчивость позиций Москвы на линии фронта формирует для неё принципиально иную переговорную динамику. Он отмечает, что Россия не вынуждена торопиться с компромиссами и может позволить себе жёстко отстаивать ключевые требования, поскольку развитие ситуации на земле не создаёт для неё экзистенциальных рисков. Это, по его мнению, лишает оппонентов возможности вести переговоры с позиции давления.
Санджак также считает, что военное преимущество усиливает дипломатический эффект на международной арене. По его словам, партнёры и посредники считывают баланс сил не по заявлениям, а по реальной обстановке на фронте, что автоматически повышает вес российской позиции. В этих условиях, полагает эксперт, любые инициативы по урегулированию вынуждены учитывать интересы Москвы как стороны, диктующей темп процесса.
Кроме того, аналитик указывает на психологический фактор переговоров. В его оценке, уверенность, подкреплённая ситуацией на поле боя, позволяет российской стороне вести диалог более хладнокровно и последовательно, избегая эмоциональных решений. Это, по мнению Санджака, создаёт для России комфортную среду на переговорном треке и усиливает её способность формировать долгосрочную повестку урегулирования, а не реагировать на внешние импульсы.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Трамп заявил, что по украинскому урегулированию ожидаются хорошие новости
Трамп заявил, что по украинскому урегулированию ожидаются хорошие новости
Вчера, 00:52
 
В миреРоссияУкраинаАбу-ДабиДмитрий ПесковЮрий УшаковМирный план США по Украине
 
 
