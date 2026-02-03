https://ria.ru/20260203/dzyuba-2071861115.html
Дзюба рассказал, в чем Павлюченко его превосходит
Футболист тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба заявил РИА Новости, что у бронзового призера чемпионата Европы 2008 года Романа Павлюченко сумасшедший удар в... РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Дзюба считает, что Павлюченко превосходит его по удару в завершающей стадии