Дзюба рассказал, в чем Павлюченко его превосходит
Футбол
 
09:42 03.02.2026 (обновлено: 10:04 03.02.2026)
Дзюба рассказал, в чем Павлюченко его превосходит
Дзюба рассказал, в чем Павлюченко его превосходит - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Дзюба рассказал, в чем Павлюченко его превосходит
Футболист тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба заявил РИА Новости, что у бронзового призера чемпионата Европы 2008 года Романа Павлюченко сумасшедший удар в... РИА Новости Спорт, 03.02.2026
футбол
спорт
артём дзюба
роман павлюченко
акрон (тольятти)
российская премьер-лига (рпл)
https://ria.ru/20260202/perren-2071814375.html
спорт, артём дзюба, роман павлюченко, акрон (тольятти), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Артём Дзюба, Роман Павлюченко, Акрон (Тольятти), Российская премьер-лига (РПЛ)
Дзюба рассказал, в чем Павлюченко его превосходит

Дзюба считает, что Павлюченко превосходит его по удару в завершающей стадии

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футболист тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба заявил РИА Новости, что у бронзового призера чемпионата Европы 2008 года Романа Павлюченко сумасшедший удар в завершающей стадии и в этом он его превосходит.
Дзюбе 37 лет. Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, чемпионата страны и сборной России. На клубном уровне нападающий по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также трижды - Кубок страны.
«
"Если взять всецело, наверное, (кому-либо) из нападающих тяжело со мной спорить. Но в завершающей стадии с двух ног сумасшедший удар в одно касание, в два - точно Павлюченко лучше. Головой лучше всех, наверное, играю я. Но это все вкусовщина", - сказал Дзюба.
Гаэтан Перрен - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Краснодар" отправил Перрена обратно во Францию
2 февраля, 22:35
 
Футбол
 
