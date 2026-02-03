https://ria.ru/20260203/durov-2071937639.html
Дуров назвал Францию единственной в мире страной, преследующей соцсети
Дуров назвал Францию единственной в мире страной, преследующей соцсети - РИА Новости, 03.02.2026
Дуров назвал Францию единственной в мире страной, преследующей соцсети
Франция является единственной в мире страной, которая уголовно преследует социальные сети за предоставление людям свободы, заявил на фоне обысков во французских РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T14:12:00+03:00
2026-02-03T14:12:00+03:00
2026-02-03T14:12:00+03:00
в мире
франция
париж
павел дуров
telegram
евросоюз
Дуров назвал Францию единственной в мире страной, преследующей соцсети
Дуров: Франция преследует социальные сети за предоставление свободы людям