Три хоккеиста из юниорской команды погибли в результате ДТП в Канаде
Три хоккеиста из юниорской команды погибли в результате ДТП в Канаде
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Три игрока из системы юниорского клуба Southern Alberta Mustangs, который выступает в Высшей хоккейной лиге США (USPHL), погибли в результате дорожной аварии, сообщается в аккаунте команды в соцсети Facebook*.
Согласно данным CBC, авария произошла в понедельник в канадской провинции Альберта
, когда хоккеисты направлялись на тренировку. Легковой автомобиль, в котором находились 18-летние Кэмерон Касорсо и Джей-Джей Райт, а также 17-летний Кейден Файн, столкнулся с грузовиком, перевозившим гравий. По данным полиции, все три игрока скончались на месте происшествия, а водитель грузовика отделался незначительными травмами. Обстоятельства аварии выясняются.
Клуб выразил соболезнования и установил мемориал с формами погибших, клюшками и шайбами.
"Сегодня вечером наши мысли и молитвы с семьями трех игроков младшей команды Mustangs. Эти ребята носили наш логотип и были частью нашей хоккейной семьи", - говорится в заявлении команды.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.