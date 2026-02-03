Рейтинг@Mail.ru
Три хоккеиста из юниорской команды погибли в результате ДТП в Канаде - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
14:28 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/dtp-2071942684.html
Три хоккеиста из юниорской команды погибли в результате ДТП в Канаде
Три хоккеиста из юниорской команды погибли в результате ДТП в Канаде - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Три хоккеиста из юниорской команды погибли в результате ДТП в Канаде
Три игрока из системы юниорского клуба Southern Alberta Mustangs, который выступает в Высшей хоккейной лиге США (USPHL), погибли в результате дорожной аварии,... РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T14:28:00+03:00
2026-02-03T14:28:00+03:00
хоккей
спорт
альберта
россия
высшая хоккейная лига
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735768910_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_c3664dfb3205ca8446e52ca1127237c2.jpg
https://ria.ru/20260127/savvidi-2070635136.html
альберта
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735768910_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_7ff7db65c5108a1c93d34e89519528b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, альберта, россия, высшая хоккейная лига
Хоккей, Спорт, Альберта, Россия, Высшая хоккейная лига
Три хоккеиста из юниорской команды погибли в результате ДТП в Канаде

Три хоккеиста из Southern Alberta Mustangs погибли в результате ДТП в Канаде

© Depositphotos.com / oasisamuelБольница в Канаде
Больница в Канаде - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Depositphotos.com / oasisamuel
Больница в Канаде. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Три игрока из системы юниорского клуба Southern Alberta Mustangs, который выступает в Высшей хоккейной лиге США (USPHL), погибли в результате дорожной аварии, сообщается в аккаунте команды в соцсети Facebook*.
Согласно данным CBC, авария произошла в понедельник в канадской провинции Альберта, когда хоккеисты направлялись на тренировку. Легковой автомобиль, в котором находились 18-летние Кэмерон Касорсо и Джей-Джей Райт, а также 17-летний Кейден Файн, столкнулся с грузовиком, перевозившим гравий. По данным полиции, все три игрока скончались на месте происшествия, а водитель грузовика отделался незначительными травмами. Обстоятельства аварии выясняются.
Клуб выразил соболезнования и установил мемориал с формами погибших, клюшками и шайбами.
"Сегодня вечером наши мысли и молитвы с семьями трех игроков младшей команды Mustangs. Эти ребята носили наш логотип и были частью нашей хоккейной семьи", - говорится в заявлении команды.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Иван Саввиди - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Я раздавлен": Саввиди назвал смертельное ДТП с фанатами ПАОКа трагедией
27 января, 19:45
 
ХоккейСпортАльбертаРоссияВысшая хоккейная лига
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Металлург Мг
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Динамо Минск
    СКА
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Сочи
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Авангард
    3
    5
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Милан
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Альбасете
    Барселона
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Ренн
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала