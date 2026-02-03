Три хоккеиста из юниорской команды погибли в результате ДТП в Канаде

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Три игрока из системы юниорского клуба Southern Alberta Mustangs, который выступает в Высшей хоккейной лиге США (USPHL), погибли в результате дорожной аварии, сообщается в аккаунте команды в соцсети Facebook*.

Согласно данным CBC, авария произошла в понедельник в канадской провинции Альберта , когда хоккеисты направлялись на тренировку. Легковой автомобиль, в котором находились 18-летние Кэмерон Касорсо и Джей-Джей Райт, а также 17-летний Кейден Файн, столкнулся с грузовиком, перевозившим гравий. По данным полиции, все три игрока скончались на месте происшествия, а водитель грузовика отделался незначительными травмами. Обстоятельства аварии выясняются.

Клуб выразил соболезнования и установил мемориал с формами погибших, клюшками и шайбами.

"Сегодня вечером наши мысли и молитвы с семьями трех игроков младшей команды Mustangs. Эти ребята носили наш логотип и были частью нашей хоккейной семьи", - говорится в заявлении команды.