Клинтоны согласились дать показания конгрессу США по делу Эпштейна

ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон согласились дать показания комитету палаты представителей США по надзору по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, заявил пресс-секретарь экс-лидера Анхель Уренья.
"Они вели переговоры добросовестно. Вы (комитет -ред.) - нет. Они под присягой сообщили вам всё, что знают, но вас это не волнует. Но бывший президент и бывшая госсекретарь придут. Они рассчитывают создать прецедент, который будет применяться ко всем", - написал Уренья в соцсети X.
В январе комитет проголосовал за привлечение Клинтонов к ответственности за неявку для дачи показаний по делу Эпштейна.
В пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.