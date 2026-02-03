Рейтинг@Mail.ru
Клинтоны согласились дать показания конгрессу США по делу Эпштейна - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:35 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/delo-2071832810.html
Клинтоны согласились дать показания конгрессу США по делу Эпштейна
Клинтоны согласились дать показания конгрессу США по делу Эпштейна - РИА Новости, 03.02.2026
Клинтоны согласились дать показания конгрессу США по делу Эпштейна
Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон согласились дать показания комитету палаты представителей США по надзору по... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T03:35:00+03:00
2026-02-03T03:35:00+03:00
в мире
сша
джеффри эпштейн
хиллари клинтон
конгресс сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067774762_0:183:2966:1851_1920x0_80_0_0_188b44c3b2f7a447756797208b6545b7.jpg
https://ria.ru/20260202/bennon-2071818103.html
https://ria.ru/20260203/smi-2071819895.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067774762_218:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_99b708a4a2a8777c490be1796ed2369a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джеффри эпштейн, хиллари клинтон, конгресс сша
В мире, США, Джеффри Эпштейн, Хиллари Клинтон, Конгресс США
Клинтоны согласились дать показания конгрессу США по делу Эпштейна

Пресс-секретарь Уренья: Клинтоны дадут показания конгрессу по делу Эпштейна

© AP Photo / Evan Agostini Билл и Хиллари Клинтон
 Билл и Хиллари Клинтон - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Evan Agostini
Билл и Хиллари Клинтон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон согласились дать показания комитету палаты представителей США по надзору по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, заявил пресс-секретарь экс-лидера Анхель Уренья.
Ранее председатель комитета Джеймс Комер отверг последнее предложение адвокатов четы Клинтонов, в том числе ограничение показаний Билла Клинтона четырьмя часами и сужение круга вопросов до тем, напрямую связанных с делом Эпштейна.
Стивен Бэннон - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В "Лиге" заявили, что не имеют отношения к переписке Бэннона и Эпштейна
2 февраля, 23:45
"Они вели переговоры добросовестно. Вы (комитет -ред.) - нет. Они под присягой сообщили вам всё, что знают, но вас это не волнует. Но бывший президент и бывшая госсекретарь придут. Они рассчитывают создать прецедент, который будет применяться ко всем", - написал Уренья в соцсети X.
В январе комитет проголосовал за привлечение Клинтонов к ответственности за неявку для дачи показаний по делу Эпштейна.
В пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
СМИ обнаружили в файлах Эпштейна десятки тысяч порнографических съемок
Вчера, 00:00
 
В миреСШАДжеффри ЭпштейнХиллари КлинтонКонгресс США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала