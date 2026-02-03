Клинтоны согласились дать показания конгрессу США по делу Эпштейна

В январе комитет проголосовал за привлечение Клинтонов к ответственности за неявку для дачи показаний по делу Эпштейна.

В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.