В Дагестане рассказали о состоянии детей, отравившихся угарным газом

МАХАЧКАЛА, 3 фев - РИА Новости. Состояние семерых детей, которые остаются в Карабудахкентской центральной районной больнице с отравлением угарным газом, оценивается как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в медучреждении.

В понедельник в ГУ МЧС по Дагестану сообщали, что десять детей госпитализировали из частного детсада в селе Параул Карабудахкентского района с симптомами отравления угарным газом. В минздраве республики отмечали, что состояние детей не вызывает опасений. К вечеру троих выписали из больницы. В следственном управлении СК РФ по республике РИА Новости проинформировали, что возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"В детском отделении находятся семеро детей, состояние удовлетворительное", – сказали в больнице.

Там добавили, что во вторник после необходимого обследования будет принято решение по дальнейшему лечению детей.