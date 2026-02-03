Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане рассказали о состоянии детей, отравившихся угарным газом - РИА Новости, 03.02.2026
09:23 03.02.2026
В Дагестане рассказали о состоянии детей, отравившихся угарным газом
В Дагестане рассказали о состоянии детей, отравившихся угарным газом - РИА Новости, 03.02.2026
В Дагестане рассказали о состоянии детей, отравившихся угарным газом
Состояние семерых детей, которые остаются в Карабудахкентской центральной районной больнице с отравлением угарным газом, оценивается как удовлетворительное,... РИА Новости, 03.02.2026
происшествия
республика дагестан
карабудахкентский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
карабудахкентский район
россия
происшествия, республика дагестан, карабудахкентский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Дагестан, Карабудахкентский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане рассказали о состоянии детей, отравившихся угарным газом

Состояние детей, отравившихся угарным газом в Дагестане, удовлетворительное

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 3 фев - РИА Новости. Состояние семерых детей, которые остаются в Карабудахкентской центральной районной больнице с отравлением угарным газом, оценивается как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в медучреждении.
В понедельник в ГУ МЧС по Дагестану сообщали, что десять детей госпитализировали из частного детсада в селе Параул Карабудахкентского района с симптомами отравления угарным газом. В минздраве республики отмечали, что состояние детей не вызывает опасений. К вечеру троих выписали из больницы. В следственном управлении СК РФ по республике РИА Новости проинформировали, что возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Пострадавшие в ДТП в Красноярском крае семь детей госпитализированы
Вчера, 01:44
Пострадавшие в ДТП в Красноярском крае семь детей госпитализированы
Вчера, 01:44
"В детском отделении находятся семеро детей, состояние удовлетворительное", – сказали в больнице.
Там добавили, что во вторник после необходимого обследования будет принято решение по дальнейшему лечению детей.
Ранее министр энергетики и тарифов Дагестана Марат Шихалиев сообщал, что детский сад был незаконно подключен к газопроводу — договор на поставку газа отсутствовал. По предварительным данным, причиной отравления стал отопительный прибор (горелка), подключенный к газовой системе с использованием водяного шланга, что является грубым нарушением требований безопасности, отметил руководитель ведомства.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Дагестане троих детей, отравившихся угарным газом, выписали из больницы
2 февраля, 22:32
 
