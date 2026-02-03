https://ria.ru/20260203/dagestan-2071857650.html
В Дагестане рассказали о состоянии детей, отравившихся угарным газом
Состояние детей, отравившихся угарным газом в Дагестане, удовлетворительное
МАХАЧКАЛА, 3 фев - РИА Новости. Состояние семерых детей, которые остаются в Карабудахкентской центральной районной больнице с отравлением угарным газом, оценивается как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в медучреждении.
В понедельник в ГУ МЧС
по Дагестану
сообщали, что десять детей госпитализировали из частного детсада в селе Параул Карабудахкентского района
с симптомами отравления угарным газом. В минздраве республики отмечали, что состояние детей не вызывает опасений. К вечеру троих выписали из больницы. В следственном управлении СК РФ
по республике РИА Новости проинформировали, что возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"В детском отделении находятся семеро детей, состояние удовлетворительное", – сказали в больнице.
Там добавили, что во вторник после необходимого обследования будет принято решение по дальнейшему лечению детей.
Ранее министр энергетики и тарифов Дагестана Марат Шихалиев сообщал, что детский сад был незаконно подключен к газопроводу — договор на поставку газа отсутствовал. По предварительным данным, причиной отравления стал отопительный прибор (горелка), подключенный к газовой системе с использованием водяного шланга, что является грубым нарушением требований безопасности, отметил руководитель ведомства.