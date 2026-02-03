Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело по факту смерти Балахничева
12:02 03.02.2026 (обновлено: 13:28 03.02.2026)
СК возбудил дело по факту смерти Балахничева
Председатель Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов заявил РИА Новости, что по факту смерти бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики... РИА Новости Спорт, 03.02.2026
СК возбудил дело по факту смерти Балахничева

СК возбудил уголовное дело по факту смерти экс-президента ВФЛА Балахничева

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВалентин Балахничев
Валентин Балахничев - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Валентин Балахничев . Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Председатель Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов заявил РИА Новости, что по факту смерти бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева возбуждено уголовное дело.
В понедельник в пресс-службе ВФЛА сообщили РИА Новости о том, что Балахничев умер в возрасте 76 лет.
"По факту смерти Валентина Васильевича возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные мероприятия. По всем вопросам следует обращаться в пресс-службу СК РФ", - сказал Курбатов.
Балахничев возглавлял ВФЛА с 1991 по 2015 год. В юности занимался легкой атлетикой, представлял сборную СССР на зимнем чемпионате Европы в беге на 60 м с барьерами. По завершении карьеры работал тренером, имел звания мастера спорта СССР и заслуженного тренера РСФСР
Валентин Балахничев - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Умер бывший глава ВФЛА Валентин Балахничев
2 февраля, 10:59
 
Спорт Валентин Балахничев Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) Следственный комитет России (СК РФ) Вокруг спорта
 
