https://ria.ru/20260203/balahnichev-2071897314.html
СК возбудил дело по факту смерти Балахничева
СК возбудил дело по факту смерти Балахничева - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
СК возбудил дело по факту смерти Балахничева
Председатель Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов заявил РИА Новости, что по факту смерти бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики... РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T12:02:00+03:00
2026-02-03T12:02:00+03:00
2026-02-03T13:28:00+03:00
спорт
валентин балахничев
всероссийская федерация легкой атлетики (вфла)
следственный комитет россии (ск рф)
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147258/51/1472585186_0:456:2782:2021_1920x0_80_0_0_4fce6b451d8b759f13e65fd873de2c89.jpg
https://ria.ru/20260202/balakhnichev-2071655032.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147258/51/1472585186_53:0:2782:2047_1920x0_80_0_0_35f10905818e67702d93e90e54125125.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, валентин балахничев, всероссийская федерация легкой атлетики (вфла), следственный комитет россии (ск рф), вокруг спорта
Спорт, Валентин Балахничев, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), Следственный комитет России (СК РФ), Вокруг спорта
СК возбудил дело по факту смерти Балахничева
СК возбудил уголовное дело по факту смерти экс-президента ВФЛА Балахничева