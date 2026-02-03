https://ria.ru/20260203/azerbajdzhan-2071981831.html
В Азербайджане произошло мощное извержение грязевого вулкана
В Азербайджане произошло мощное извержение грязевого вулкана - РИА Новости, 03.02.2026
В Азербайджане произошло мощное извержение грязевого вулкана
На территории Азербайджана произошло одно из самых мощных извержений грязевого вулкана за последнее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T16:11:00+03:00
2026-02-03T16:11:00+03:00
2026-02-03T16:11:00+03:00
в мире
азербайджан
баку
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792166069_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_0cd5097d617199306d131a8278d2b7a2.jpg
https://ria.ru/20260203/vulkan-2071849181.html
азербайджан
баку
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792166069_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_33f980489a3e72ce0428ba63a3cf1d50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, баку
В мире, Азербайджан, Баку
В Азербайджане произошло мощное извержение грязевого вулкана
В Азербайджане произошло мощное извержение грязевого вулкана Дурандаг
БАКУ, 3 фев – РИА Новости.
На территории Азербайджана произошло одно из самых мощных извержений грязевого вулкана за последнее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе
Национальной Академии наук республики .
"Расположенный в Гобустанском геологическом районе (вблизи города Баку
– ред.) грязевой вулкан Дурандаг, известный своей активностью, вновь пробудился. Во время активной фазы, продолжавшейся около 15 минут, появился столб пламени высотой в сотни метров, а на поверхность было выброшено большое количество брекчии. Это одно из самых мощных извержений грязевого вулкана, зафиксированного на территории Азербайджана", - сообщили в академии наук.
По предварительным результатам установлено, что средняя толщина выброшенной на поверхность грязи составляет около 0,9 метра, а общая площадь ее распространения – 14 гектаров.
"Общий объем выброшенной грязи во время извержения оценивается в 126 тысяч кубометров. Извержение сопровождалось сильными разрушительными последствиями на территории вулкана, на северной и южной границах зоны потока грязи образовались многочисленные радиальные трещины протяженностью в километры. Это извержение было зафиксировано как седьмой пароксизм (извержение) грязевого вулкана Дурандаг. Предыдущие извержения грязевого вулкана происходили в 1960, 1968, 1986, 2001, 2004 и 2016 годах", - сообщили в академии наук.