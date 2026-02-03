Рейтинг@Mail.ru
В Азербайджане произошло мощное извержение грязевого вулкана - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/azerbajdzhan-2071981831.html
В Азербайджане произошло мощное извержение грязевого вулкана
В Азербайджане произошло мощное извержение грязевого вулкана - РИА Новости, 03.02.2026
В Азербайджане произошло мощное извержение грязевого вулкана
На территории Азербайджана произошло одно из самых мощных извержений грязевого вулкана за последнее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T16:11:00+03:00
2026-02-03T16:11:00+03:00
в мире
азербайджан
баку
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792166069_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_0cd5097d617199306d131a8278d2b7a2.jpg
https://ria.ru/20260203/vulkan-2071849181.html
азербайджан
баку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792166069_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_33f980489a3e72ce0428ba63a3cf1d50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, баку
В мире, Азербайджан, Баку
В Азербайджане произошло мощное извержение грязевого вулкана

В Азербайджане произошло мощное извержение грязевого вулкана Дурандаг

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкГрязевой вулкан в окрестностях города Гобустан
Грязевой вулкан в окрестностях города Гобустан - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в медиабанк
Грязевой вулкан в окрестностях города Гобустан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАКУ, 3 фев – РИА Новости. На территории Азербайджана произошло одно из самых мощных извержений грязевого вулкана за последнее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной Академии наук республики .
"Расположенный в Гобустанском геологическом районе (вблизи города Баку – ред.) грязевой вулкан Дурандаг, известный своей активностью, вновь пробудился. Во время активной фазы, продолжавшейся около 15 минут, появился столб пламени высотой в сотни метров, а на поверхность было выброшено большое количество брекчии. Это одно из самых мощных извержений грязевого вулкана, зафиксированного на территории Азербайджана", - сообщили в академии наук.
По предварительным результатам установлено, что средняя толщина выброшенной на поверхность грязи составляет около 0,9 метра, а общая площадь ее распространения – 14 гектаров.
"Общий объем выброшенной грязи во время извержения оценивается в 126 тысяч кубометров. Извержение сопровождалось сильными разрушительными последствиями на территории вулкана, на северной и южной границах зоны потока грязи образовались многочисленные радиальные трещины протяженностью в километры. Это извержение было зафиксировано как седьмой пароксизм (извержение) грязевого вулкана Дурандаг. Предыдущие извержения грязевого вулкана происходили в 1960, 1968, 1986, 2001, 2004 и 2016 годах", - сообщили в академии наук.
Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке в мае 2017 года - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 11,5 километра
Вчера, 08:12
 
В миреАзербайджанБаку
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала