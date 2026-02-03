В Азербайджане произошло мощное извержение грязевого вулкана

По предварительным результатам установлено, что средняя толщина выброшенной на поверхность грязи составляет около 0,9 метра, а общая площадь ее распространения – 14 гектаров.

"Общий объем выброшенной грязи во время извержения оценивается в 126 тысяч кубометров. Извержение сопровождалось сильными разрушительными последствиями на территории вулкана, на северной и южной границах зоны потока грязи образовались многочисленные радиальные трещины протяженностью в километры. Это извержение было зафиксировано как седьмой пароксизм (извержение) грязевого вулкана Дурандаг. Предыдущие извержения грязевого вулкана происходили в 1960, 1968, 1986, 2001, 2004 и 2016 годах", - сообщили в академии наук.