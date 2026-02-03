Рейтинг@Mail.ru
В России запустят производство автомобилей новой марки - РИА Новости, 03.02.2026
15:17 03.02.2026
В России запустят производство автомобилей новой марки
Группа компаний "АГР Холдинг" с китайским партнером - компанией Defetoo организуют в России производство автомобилей новой марки Jeland, которое стартует в...
В России запустят производство автомобилей новой марки

В России начнут производить автомобили Jeland

© Фото : ООО "АГР"Логотип автомобильного бренда JELAND
Логотип автомобильного бренда JELAND
© Фото : ООО "АГР"
Логотип автомобильного бренда JELAND
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Группа компаний "АГР Холдинг" с китайским партнером - компанией Defetoo организуют в России производство автомобилей новой марки Jeland, которое стартует в первой половине 2026 года, сообщила пресс-служба АГР.
"АГР Холдинг" и компания Defetoo объявляют о расширении сотрудничества и начале подготовки к выводу на рынок нового российского автомобильного бренда Jeland", - говорится в сообщении.
"Начало производства автомобилей бренда Jeland запланировано на первую половину 2026 года. Дополнительная информация о философии бренда, модельном ряде и сроках выхода на рынок будет представлена позднее", - уточняют в АГР.
В пресс-службе напомнили, что Jeland станет вторым проектом, реализуемым в рамках партнерства с Defetoo.
"АГР Холдинг" (владелец бывших заводов Volkswagen в Калуге, Hyundai и General Motors в Санкт-Петербурге) и китайская компания Defetoo в феврале 2025 года подписали соглашение о технологическом партнерстве для производства в Калуге автомобилей Tenet. В августе предприятие запустило производство полного цикла кроссоверов моделей Tenet T7 и Т4, а в сентябре - модели Т8.
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве
