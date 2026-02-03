https://ria.ru/20260203/arkhiv-2071844248.html
Фонд Печерского обнаружил архив участника восстания в Маутхаузене
Фонд Печерского обнаружил архив участника восстания в Маутхаузене - РИА Новости, 03.02.2026
Фонд Печерского обнаружил архив участника восстания в Маутхаузене
Фонд Александра Печерского, занимающийся увековечением памяти участников Сопротивления в нацистских концлагерях, нашел архив одного из участников восстания... РИА Новости, 03.02.2026
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Фонд Александра Печерского, занимающийся увековечением памяти участников Сопротивления в нацистских концлагерях, нашел архив одного из участников восстания советских военнопленных в Маутхаузене, рассказал РИА Новости председатель правления фонда Илья Васильев.
Говоря о подготовке к документальному фильму "Охота на зайцев", в котором рассказывается о восстании и побеге советских военнопленных из австрийского концлагеря Маутхаузен, Васильев указал, что подготовительная работа заняла несколько лет и носила по-настоящему исследовательский характер.
"Нам удалось выявить и ввести в оборот значительный массив ранее неиспользованных источников. В частности, при содействии Луганского государственного краеведческого музея и его директора (Артема - ред.) Рубченко был обнаружен архив одного из восставших - Битюкова, а также целый ряд документов, позволяющих по-новому взглянуть на хронологию восстания, последующую жизнь участников и память о тех событиях", - сказал он.
В ночь на 3 февраля 1945 года советские военнопленные организовали побег из крупнейшего концлагеря Австрии
. Маутхаузен был отнесен к самой строгой, третьей категории концлагерей. Сюда отправляли "неисправимых врагов рейха". Большинство узников блока составляли советские военнопленные, попавшие туда за попытки побега и неподчинение.
На свободу в ходе восстания вырвались около 500 советских военнопленных, на бежавших из лагеря была открыта охота, в которой также участвовали жители ближайших деревень. Они выслеживали и убивали советских офицеров, помогая фашистам, однако были и те, кто помогал бежавшим узникам лагеря и укрывал их в погребах.