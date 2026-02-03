Фонд Печерского обнаружил архив участника восстания в Маутхаузене

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Фонд Александра Печерского, занимающийся увековечением памяти участников Сопротивления в нацистских концлагерях, нашел архив одного из участников восстания советских военнопленных в Маутхаузене, рассказал РИА Новости председатель правления фонда Илья Васильев.

Говоря о подготовке к документальному фильму "Охота на зайцев", в котором рассказывается о восстании и побеге советских военнопленных из австрийского концлагеря Маутхаузен, Васильев указал, что подготовительная работа заняла несколько лет и носила по-настоящему исследовательский характер.

"Нам удалось выявить и ввести в оборот значительный массив ранее неиспользованных источников. В частности, при содействии Луганского государственного краеведческого музея и его директора (Артема - ред.) Рубченко был обнаружен архив одного из восставших - Битюкова, а также целый ряд документов, позволяющих по-новому взглянуть на хронологию восстания, последующую жизнь участников и память о тех событиях", - сказал он.

В ночь на 3 февраля 1945 года советские военнопленные организовали побег из крупнейшего концлагеря Австрии . Маутхаузен был отнесен к самой строгой, третьей категории концлагерей. Сюда отправляли "неисправимых врагов рейха". Большинство узников блока составляли советские военнопленные, попавшие туда за попытки побега и неподчинение.