Украинский олигарх через Эпштейна интересовался покупкой дома в Лондоне

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Украинский олигарх Константин Жеваго через обвиненного в секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейна интересовался возможностью покупки особняка 38 Belgrave Square в Лондоне, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные материалы по делу Эпштейна.

"Олигарх Константин Жеваго хочет осмотреть дом по адресу 38 Belgrave Square. Можем ли мы организовать это без участия агента?" - говорится в одном из писем, адресованных Эпштейну 10 мая 2010 года; автор письма в документах не указан.

Речь идет об особняке в престижном районе Белгравия, который в 2010 году его владелец, саудовский девелопер Мусса Салем, выставил на продажу за 100 миллионов фунтов стерлингов, выяснило РИА Новости.

Дом находился на рынке несколько лет и в итоге был продан 3 января 2012 года офшорной компании Kimanda No 2 Limited, зарегистрированной на Гернси, за 62,75 миллиона фунтов.

В 2021 году газета Kyiv Post сообщала, что Жеваго на протяжении нескольких лет искал подходящую недвижимость в Лондоне и в 2018 году приобрел ряд объектов в районе Мэйфэр.

В декабре 2022 года украинские власти заявляли, что олигарх является фигурантом нескольких уголовных дел и был задержан во Франции по запросу Киева , однако в 2023 году французские суды отказались экстрадировать его, а позднее сняли все ограничения.

Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна . Общий объем обнародованных файлов превысил 3,5 миллиона документов.