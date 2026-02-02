Рейтинг@Mail.ru
Украинский олигарх через Эпштейна интересовался покупкой дома в Лондоне
17:29 02.02.2026 (обновлено: 17:32 02.02.2026)
Украинский олигарх через Эпштейна интересовался покупкой дома в Лондоне
в мире, сша, лондон, франция, джеффри эпштейн, константин жеваго
В мире, США, Лондон, Франция, Джеффри Эпштейн, Константин Жеваго
Украинский олигарх через Эпштейна интересовался покупкой дома в Лондоне

Константин Жеваго
© REUTERS / Pierre Albouy
Константин Жеваго. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Украинский олигарх Константин Жеваго через обвиненного в секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейна интересовался возможностью покупки особняка 38 Belgrave Square в Лондоне, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные материалы по делу Эпштейна.
"Олигарх Константин Жеваго хочет осмотреть дом по адресу 38 Belgrave Square. Можем ли мы организовать это без участия агента?" - говорится в одном из писем, адресованных Эпштейну 10 мая 2010 года; автор письма в документах не указан.
Речь идет об особняке в престижном районе Белгравия, который в 2010 году его владелец, саудовский девелопер Мусса Салем, выставил на продажу за 100 миллионов фунтов стерлингов, выяснило РИА Новости.
Дом находился на рынке несколько лет и в итоге был продан 3 января 2012 года офшорной компании Kimanda No 2 Limited, зарегистрированной на Гернси, за 62,75 миллиона фунтов.
В 2021 году газета Kyiv Post сообщала, что Жеваго на протяжении нескольких лет искал подходящую недвижимость в Лондоне и в 2018 году приобрел ряд объектов в районе Мэйфэр.
В декабре 2022 года украинские власти заявляли, что олигарх является фигурантом нескольких уголовных дел и был задержан во Франции по запросу Киева, однако в 2023 году французские суды отказались экстрадировать его, а позднее сняли все ограничения.
Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных файлов превысил 3,5 миллиона документов.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации; в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Заголовок открываемого материала