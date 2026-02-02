https://ria.ru/20260202/zhevago-2071767225.html
Украинский олигарх через Эпштейна интересовался покупкой дома в Лондоне
Украинский олигарх через Эпштейна интересовался покупкой дома в Лондоне - РИА Новости, 02.02.2026
Украинский олигарх через Эпштейна интересовался покупкой дома в Лондоне
Украинский олигарх Константин Жеваго через обвиненного в секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейна интересовался возможностью покупки особняка 38 Belgrave... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T17:29:00+03:00
2026-02-02T17:29:00+03:00
2026-02-02T17:32:00+03:00
в мире
сша
лондон
франция
джеффри эпштейн
константин жеваго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071766587_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_e9b65e0594360aaff8cf7ac9d80bc4ee.jpg
https://ria.ru/20260202/epshteyn-2071683386.html
https://ria.ru/20260202/epshteyn-2071729814.html
https://ria.ru/20260202/glava-2071667387.html
сша
лондон
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071766587_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ce87997e26307260e8ea700616b957f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, лондон, франция, джеффри эпштейн, константин жеваго
В мире, США, Лондон, Франция, Джеффри Эпштейн, Константин Жеваго
Украинский олигарх через Эпштейна интересовался покупкой дома в Лондоне
РИА Новости: олигарх Жеваго через Эпштейна хотел купить дом в Лондоне
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Украинский олигарх Константин Жеваго через обвиненного в секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейна интересовался возможностью покупки особняка 38 Belgrave Square в Лондоне, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные материалы по делу Эпштейна.
"Олигарх Константин Жеваго хочет осмотреть дом по адресу 38 Belgrave Square. Можем ли мы организовать это без участия агента?" - говорится в одном из писем, адресованных Эпштейну 10 мая 2010 года; автор письма в документах не указан.
Речь идет об особняке в престижном районе Белгравия, который в 2010 году его владелец, саудовский девелопер Мусса Салем, выставил на продажу за 100 миллионов фунтов стерлингов, выяснило РИА Новости.
Дом находился на рынке несколько лет и в итоге был продан 3 января 2012 года офшорной компании Kimanda No 2 Limited, зарегистрированной на Гернси, за 62,75 миллиона фунтов.
В 2021 году газета Kyiv Post сообщала, что Жеваго
на протяжении нескольких лет искал подходящую недвижимость в Лондоне
и в 2018 году приобрел ряд объектов в районе Мэйфэр.
В декабре 2022 года украинские власти заявляли, что олигарх является фигурантом нескольких уголовных дел и был задержан во Франции
по запросу Киева
, однако в 2023 году французские суды отказались экстрадировать его, а позднее сняли все ограничения.
Ранее заместитель генерального прокурора США
Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна
. Общий объем обнародованных файлов превысил 3,5 миллиона документов.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации; в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.