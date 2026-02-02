https://ria.ru/20260202/zemlja-2071649182.html
Ученые рассказали, когда активный центр на Солнце развернется к Земле
Ученые рассказали, когда активный центр на Солнце развернется к Земле
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Активный центр на Солнце, ранее породивший очень мощную вспышку, скоро выйдет в такое положение, из которого будет направлен на Землю, и пробудет там почти до конца недели, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Уже сегодня к концу дня активный центр приблизится к линии Солнце-Земля и вплоть до субботы будет находиться в зоне наиболее эффективного воздействия. Увернуться не получится", - говорится в сообщении в Telegram-канале
Лаборатории.
Отмечается, что пока из центра не было крупных выбросов плазмы, но "это не значит, что её там нет".
На этом фоне, как предполагают учёные, возможна вспышка с очень крупным выбросом. В то же время, плазма от взрыва 2 февраля была выброшена под углом вверх, мимо планет. Активные центры стремятся работать по одному шаблону, поэтому следующие выбросы могут уйти туда же, но это не гарантировано, рассказали в Лаборатории.
Самая мощная в 2026 году вспышка произошла на Солнце в ночь на 2 февраля, ей был присвоен балл Х8.11. Она стала третьей вспышкой класса Х в этом году, первые две были зарегистрированы 18 января и 1 февраля. Более того, событие 2 февраля оказалось третьим по силе за весь 25-й солнечный цикл, её опережают только две вспышки X9.0, случившиеся 3 октября и 14 мая 2024 года.