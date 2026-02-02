Ученые рассказали, когда активный центр на Солнце развернется к Земле

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Активный центр на Солнце, ранее породивший очень мощную вспышку, скоро выйдет в такое положение, из которого будет направлен на Землю, и пробудет там почти до конца недели, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Уже сегодня к концу дня активный центр приблизится к линии Солнце-Земля и вплоть до субботы будет находиться в зоне наиболее эффективного воздействия. Увернуться не получится", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

Отмечается, что пока из центра не было крупных выбросов плазмы, но "это не значит, что её там нет".

На этом фоне, как предполагают учёные, возможна вспышка с очень крупным выбросом. В то же время, плазма от взрыва 2 февраля была выброшена под углом вверх, мимо планет. Активные центры стремятся работать по одному шаблону, поэтому следующие выбросы могут уйти туда же, но это не гарантировано, рассказали в Лаборатории.