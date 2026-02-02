https://ria.ru/20260202/zelenskiy-2071768482.html
Глава ЕК обсудила с Зеленским помощь ЕС перед переговорами в ОАЭ
Глава ЕК обсудила с Зеленским помощь ЕС перед переговорами в ОАЭ - РИА Новости, 02.02.2026
Глава ЕК обсудила с Зеленским помощь ЕС перед переговорами в ОАЭ
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что обсудила с Владимиром Зеленским в понедельник поддержку ЕС перед очередным раундом переговоров в ОАЭ... РИА Новости, 02.02.2026
в мире
россия
украина
сша
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
дмитрий песков
евросоюз
россия
украина
сша
2026
Новости
Глава ЕК обсудила с Зеленским помощь ЕС перед переговорами в ОАЭ
Фон дер Ляйен обсудила с Зеленским поддержку ЕС перед переговорами в ОАЭ