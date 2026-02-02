Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕК обсудила с Зеленским помощь ЕС перед переговорами в ОАЭ
Глава ЕК обсудила с Зеленским помощь ЕС перед переговорами в ОАЭ - РИА Новости, 02.02.2026
Глава ЕК обсудила с Зеленским помощь ЕС перед переговорами в ОАЭ
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что обсудила с Владимиром Зеленским в понедельник поддержку ЕС перед очередным раундом переговоров в ОАЭ... РИА Новости, 02.02.2026
в мире, россия, украина, сша, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, дмитрий песков, евросоюз, еврокомиссия, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, США, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Евросоюз, Еврокомиссия, Мирный план США по Украине
Глава ЕК обсудила с Зеленским помощь ЕС перед переговорами в ОАЭ

Фон дер Ляйен обсудила с Зеленским поддержку ЕС перед переговорами в ОАЭ

© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что обсудила с Владимиром Зеленским в понедельник поддержку ЕС перед очередным раундом переговоров в ОАЭ представителей России, США и Украины.
"Сегодня днем я разговаривала с Зеленским в преддверии мирных переговоров на этой неделе… День за днем, год за годом поддержка Украины со стороны Европы остается непоколебимой", - написала она в сети X.
Фон дер Ляйен напомнила, что ЕС оказывает Киеву финансовую поддержку и помощь в области энергетики.
Как сообщил ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, следующий раунд переговоров по Украине в Абу-Даби состоится 4-5 февраля.
В Абу-Даби 23 января прошел первый день консультаций по безопасности представителей России, США и Украины. 24 января состоялась вторая встреча. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
Обсуждения
Заголовок открываемого материала