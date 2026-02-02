Рейтинг@Mail.ru
"Нацелилась на Курилы". Слова Шойгу о Японии поразили пользователей Сети - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:50 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/yaponiya-2071794787.html
"Нацелилась на Курилы". Слова Шойгу о Японии поразили пользователей Сети
"Нацелилась на Курилы". Слова Шойгу о Японии поразили пользователей Сети - РИА Новости, 02.02.2026
"Нацелилась на Курилы". Слова Шойгу о Японии поразили пользователей Сети
Читатели японской газеты Yomiuri активно обсуждают заявление секретаря российского Совбеза Сергея Шойгу об отслеживании Москвой политики ускоренной мобилизации, РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T19:50:00+03:00
2026-02-02T19:50:00+03:00
в мире
япония
россия
москва
сергей шойгу
дональд трамп
ван и (политик)
курильские острова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845752594_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_86a95d8bbd0b1791ad5f966474ba35df.jpg
https://ria.ru/20260130/moskva-2071329735.html
https://ria.ru/20260131/yaponiya-2071372981.html
https://ria.ru/20260201/kitaj-2071511116.html
япония
россия
москва
курильские острова
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845752594_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_d621aa3983488094e2e52ed8834da290.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, россия, москва, сергей шойгу, дональд трамп, ван и (политик), курильские острова
В мире, Япония, Россия, Москва, Сергей Шойгу, Дональд Трамп, Ван И (политик), Курильские острова

"Нацелилась на Курилы". Слова Шойгу о Японии поразили пользователей Сети

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкВид на остров Шикотан из окна вертолета
Вид на остров Шикотан из окна вертолета - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
Вид на остров Шикотан из окна вертолета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Читатели японской газеты Yomiuri активно обсуждают заявление секретаря российского Совбеза Сергея Шойгу об отслеживании Москвой политики ускоренной мобилизации, проводимой Токио.
"Японии следует сосредоточиться на мирной дипломатии с Россией. Это могло бы сэкономить силы <…>. Но наше правительство делает прямо противоположное и буквально стреляет себе в ногу. Неудивительно, что президент США Дональд Трамп взбешен недальновидностью Токио", — высказался комментатор.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
МИД: Москва учтет недружественные заявления властей Японии в будущем
30 января, 19:20
"Япония ведет крайне непродуманную политику. Нашему правительству не следовало втягивать Россию в свои дрязги с Китаем", — отметил другой.
"Сотрудничество и взаимодействие между двумя сверхдержавами, Китаем и Россией, имеют решающее значение. Япония сейчас — пешка Соединенных Штатов. Наше правительство нацелилось на российские Курилы. <...> Япония может принять непродуманное решение и развязать войну", — поделился мнением еще один пользователь.
"Наше правительство демонстрирует признаки внутреннего раскола, особенно по вопросу Китая. Экономика находится в плачевном состоянии. Вероятно, пришло время для полной перестройки высших эшелонов власти", — заключили читатели.
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Токио не будет ежегодной акции ультраправых из-за Курил
31 января, 04:20
В воскресенье секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу на встрече с главой МИД КНР Ван И заявил, что Россия подтверждает последовательную и неизменную поддержку Пекину по вопросу Тайваня. Он также отметил, что Москва внимательно отслеживает проводимую в Японии политику ускоренной милитаризации.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Солдаты капитулирующей Квантунской армии Японии сдают оружие советскому офицеру - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В Китае представили новые доказательства преступлений "отряда 731"
1 февраля, 07:48
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреЯпонияРоссияМоскваСергей ШойгуДональд ТрампВан И (политик)Курильские острова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала