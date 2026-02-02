"Нацелилась на Курилы". Слова Шойгу о Японии поразили пользователей Сети

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Читатели японской газеты Yomiuri активно обсуждают заявление секретаря российского Совбеза Сергея Шойгу об отслеживании Москвой политики ускоренной мобилизации, проводимой Токио.
"Японии следует сосредоточиться на мирной дипломатии с Россией. Это могло бы сэкономить силы <…>. Но наше правительство делает прямо противоположное и буквально стреляет себе в ногу. Неудивительно, что президент США Дональд Трамп взбешен недальновидностью Токио", — высказался комментатор.
"Япония ведет крайне непродуманную политику. Нашему правительству не следовало втягивать Россию в свои дрязги с Китаем", — отметил другой.
"Сотрудничество и взаимодействие между двумя сверхдержавами, Китаем и Россией, имеют решающее значение. Япония сейчас — пешка Соединенных Штатов. Наше правительство нацелилось на российские Курилы. <...> Япония может принять непродуманное решение и развязать войну", — поделился мнением еще один пользователь.
"Наше правительство демонстрирует признаки внутреннего раскола, особенно по вопросу Китая. Экономика находится в плачевном состоянии. Вероятно, пришло время для полной перестройки высших эшелонов власти", — заключили читатели.
В воскресенье секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу на встрече с главой МИД КНР Ван И заявил, что Россия подтверждает последовательную и неизменную поддержку Пекину по вопросу Тайваня. Он также отметил, что Москва внимательно отслеживает проводимую в Японии политику ускоренной милитаризации.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
