В двух украинских городах прогремели взрывы
В двух украинских городах прогремели взрывы - РИА Новости, 02.02.2026
В двух украинских городах прогремели взрывы
В Харькове и Черкассах прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.02.2026
