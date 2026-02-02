Рейтинг@Mail.ru
В двух украинских городах прогремели взрывы - РИА Новости, 02.02.2026
04:32 02.02.2026 (обновлено: 09:10 02.02.2026)
В двух украинских городах прогремели взрывы
В двух украинских городах прогремели взрывы
В Харькове и Черкассах прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.02.2026
черкассы, харьков, в мире, украина, вооруженные силы украины
Черкассы, Харьков, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинский пожарный
© Фото : ГСЧС Украины
Украинский пожарный. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В Харькове и Черкассах прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное".
Сообщения о звуках детонации в этих городах поступили с интервалом в четыре часа.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Заголовок открываемого материала