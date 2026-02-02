Рейтинг@Mail.ru
ВСУ дали бронь от мобилизации черным политтехнологам Ермака
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:09 02.02.2026
ВСУ дали бронь от мобилизации черным политтехнологам Ермака
ВСУ дали бронь от мобилизации черным политтехнологам Ермака
ВСУ освободили от службы черных политтехнологов бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T22:09:00+03:00
2026-02-02T22:09:00+03:00
ВСУ дали бронь от мобилизации черным политтехнологам Ермака

РИА Новости: ВСУ освободили от службы черных политтехнологов Ермака

Андрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Андрей Ермак . Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. ВСУ освободили от службы черных политтехнологов бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«
"В 2025 году получили бронь от мобилизации "черные" политтехнологи бывшего главы офиса Зеленского Ермака Владимир Петров и Сергей Иванов", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что бронь получил директор информационного ресурса "Исландия" Павел Немерюк, который продвигал тезисы, оправдывающие принудительную мобилизацию.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В Раде прокомментировали заявление Ермака о якобы уходе на фронт
29 ноября 2025, 15:28
 
