https://ria.ru/20260202/vsu-2071811141.html
ВСУ дали бронь от мобилизации черным политтехнологам Ермака
ВСУ дали бронь от мобилизации черным политтехнологам Ермака - РИА Новости, 02.02.2026
ВСУ дали бронь от мобилизации черным политтехнологам Ермака
ВСУ освободили от службы черных политтехнологов бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T22:09:00+03:00
2026-02-02T22:09:00+03:00
2026-02-02T22:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
андрей ермак
владимир петров
вооруженные силы украины
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055636260_0:103:3071:1830_1920x0_80_0_0_5bdb49d773844233a1641a9af776fc8c.jpg
https://ria.ru/20251129/rada-2058615988.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055636260_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_24fe7b60736145cc577335afb56f4724.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, андрей ермак, владимир петров, вооруженные силы украины, дело миндича
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Владимир Петров, Вооруженные силы Украины, Дело Миндича
ВСУ дали бронь от мобилизации черным политтехнологам Ермака
РИА Новости: ВСУ освободили от службы черных политтехнологов Ермака