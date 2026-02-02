Ученые рассказали о ночной вспышке на Солнце

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Сверхсильная вспышка Х8.1, произошедшая на Солнце в ночь на 2 февраля, не вызвала значительных выбросов плазмы, вещество, оторвавшееся от Звезды, не окажет влияния на Землю, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Самая мощная в 2026 году вспышка произошла на Солнце в ночь на 2 февраля, ей был присвоен балл Х8.11. Она стала третьей вспышкой класса Х в этом году, первые две были зарегистрированы 18 января и 1 февраля. Более того, событие 2 февраля оказалось третьим по силе за весь 25-й солнечный цикл, её опережают только две вспышки, близкие к X9.0, случившиеся 3 октября и 14 мая 2024 года.