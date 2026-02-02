https://ria.ru/20260202/vspyshka-2071721171.html
Ученые рассказали о ночной вспышке на Солнце
наука
земля
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
земля
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Сверхсильная вспышка Х8.1, произошедшая на Солнце в ночь на 2 февраля, не вызвала значительных выбросов плазмы, вещество, оторвавшееся от Звезды, не окажет влияния на Землю, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Подтверждается "стерильность" ночного супер-взрыва X8.1. С Солнца после вспышки ушли незначительные объемы вещества, которые пройдут мимо планеты", - говорится в публикации Telegram-канала
Лаборатории.
Отмечается, что при желании на визуализации потенциальных последствий взрыва можно разглядеть слабое касание Земли
краем плазменного облака. Однако основная масса плазмы осталась на Солнце и, с большой вероятностью, будет выброшена в одном из следующих крупных взрывов, отметили учёные.
Самая мощная в 2026 году вспышка произошла на Солнце в ночь на 2 февраля, ей был присвоен балл Х8.11. Она стала третьей вспышкой класса Х в этом году, первые две были зарегистрированы 18 января и 1 февраля. Более того, событие 2 февраля оказалось третьим по силе за весь 25-й солнечный цикл, её опережают только две вспышки, близкие к X9.0, случившиеся 3 октября и 14 мая 2024 года.
Также ночью произошла вспышка балла Х2.8, утром - шесть более слабых, но относящихся к классу мощных (М) вспышек, а в 11.14 мск - ещё одна очень сильная, на этот раз баллаХ1.65.