Эксперт оценила роль ИИ в будущих военных конфликтах

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Борьба с критической инфраструктурой, в том числе с применением искусственного интеллекта (ИИ), будет иметь возрастающую роль в будущих военных конфликтах, рассказала РИА Новости руководитель группы проблем информационной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.

"В современном мире все больше значение приобретает борьба с критической инфраструктурой, которая включает применение новейших технологических средства, в том числе с ИИ", - сказала Ромашкина.

Эксперт пояснила, что эта борьба может выражаться в масштабных кибернетических и киберкинетических воздействиях на политическую инфраструктуру государства-противника, когда выводятся из строя элементы, без которых государство уже не может действовать, как раньше, и существовать в нормальном режиме.

"При этом может применяться так называемая мягкая, умная сила с использованием информационно-коммуникационных технологий. И мы с вами знаем очень много примеров в истории, когда государства разрушались, в них менялись режимы с помощью так называем цветных революций и так далее. При этом борьба за влияние может включать еще и финансовую, организационную, техническую, информационную, идеологическую деятельность, где все больше используются элементы ИИ. Кроме того, эта борьба включает еще и воздействие, направленное на снижение боеготовности и боеспособности армии и флота", - отметила руководитель группы ИМЭМО.