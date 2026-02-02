Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценила роль ИИ в будущих военных конфликтах - РИА Новости, 02.02.2026
03:17 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/voyna-2071608702.html
Эксперт оценила роль ИИ в будущих военных конфликтах
Эксперт оценила роль ИИ в будущих военных конфликтах - РИА Новости, 02.02.2026
Эксперт оценила роль ИИ в будущих военных конфликтах
Борьба с критической инфраструктурой, в том числе с применением искусственного интеллекта (ИИ), будет иметь возрастающую роль в будущих военных конфликтах,... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T03:17:00+03:00
2026-02-02T03:17:00+03:00
российская академия наук, безопасность
Российская академия наук, Безопасность
Эксперт оценила роль ИИ в будущих военных конфликтах

РИА Новости: войны будущего начнутся с атаки на критическую инфраструктуру

© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Depositphotos.com / agsandrew
Искусственный интеллект. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Борьба с критической инфраструктурой, в том числе с применением искусственного интеллекта (ИИ), будет иметь возрастающую роль в будущих военных конфликтах, рассказала РИА Новости руководитель группы проблем информационной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.
"В современном мире все больше значение приобретает борьба с критической инфраструктурой, которая включает применение новейших технологических средства, в том числе с ИИ", - сказала Ромашкина.
Британский физик-теоретик Cтивен Хокинг - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
"Все подходит к концу": что предрекал Стивен Хокинг
13 января, 16:54
Эксперт пояснила, что эта борьба может выражаться в масштабных кибернетических и киберкинетических воздействиях на политическую инфраструктуру государства-противника, когда выводятся из строя элементы, без которых государство уже не может действовать, как раньше, и существовать в нормальном режиме.
"При этом может применяться так называемая мягкая, умная сила с использованием информационно-коммуникационных технологий. И мы с вами знаем очень много примеров в истории, когда государства разрушались, в них менялись режимы с помощью так называем цветных революций и так далее. При этом борьба за влияние может включать еще и финансовую, организационную, техническую, информационную, идеологическую деятельность, где все больше используются элементы ИИ. Кроме того, эта борьба включает еще и воздействие, направленное на снижение боеготовности и боеспособности армии и флота", - отметила руководитель группы ИМЭМО.
По словам Ромашкиной, главная битва сейчас может происходить и происходит еще до первого выстрела, поскольку угроза применения военной силы с использованием новейших технологий может привести государство-агрессор к достижению его цели.
Логотипы DeepSeek и ChatGPT - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
ИИ может стать угрозой для ядерной безопасности, пишут СМИ
29 декабря 2025, 15:37
 
