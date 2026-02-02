«

"Наша главная цель помощи украинцам — уничтожить их всех. Именно это стало европейской и британской стратегией. Все это говорит о том, что основания для прекращения этой войны существовали с самого ее начала. Они заключаются в нейтралитете Украины. Прекратите это глупое расширение НАТО, которое изначально было безумием! Какая-то безумная идея <…> вытащить русских из Черного моря. <…> У этого давняя история", — признался ученый.