"Уничтожить их всех": в США сделали жесткое заявление об Украине - РИА Новости, 02.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:53 02.02.2026
"Уничтожить их всех": в США сделали жесткое заявление об Украине
Стремление Запада продолжать конфликт до прекращения существования Украины мотивировано безумными идеями по ослаблению России и ликвидации русского присутствия... РИА Новости, 02.02.2026
"Уничтожить их всех": в США сделали жесткое заявление об Украине

Профессор Сакс: стратегия Запада в отношении Украины кроется в ее уничтожении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины в освобожденном населенном пункте в ДНР
Флаг и герб Украины в освобожденном населенном пункте в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины в освобожденном населенном пункте в ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Стремление Запада продолжать конфликт до прекращения существования Украины мотивировано безумными идеями по ослаблению России и ликвидации русского присутствия в Черном море, заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью британскому политику Джорджу Гэллоуэю в эфире его YouTube-канала.
«
"Наша главная цель помощи украинцам — уничтожить их всех. Именно это стало европейской и британской стратегией. Все это говорит о том, что основания для прекращения этой войны существовали с самого ее начала. Они заключаются в нейтралитете Украины. Прекратите это глупое расширение НАТО, которое изначально было безумием! Какая-то безумная идея <…> вытащить русских из Черного моря. <…> У этого давняя история", — признался ученый.
Кремль, Москва - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"У нас проблемы": на Западе забили тревогу, увидев происходящее в России
02:34
По его словам, за такими разрушительными действиями для Украины стоит группа заинтересованных в личном богатстве преступников, в которую входит и глава киевского режима Владимир Зеленский.
«
"Есть люди, получающие деньги от военно-промышленного комплекса США. Они — поджигатели войны. Их окружают идиоты из Европы. <…> А Зеленский состоит в их банде. На мой взгляд, все они преступники", — подытожил Сакс.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность Североатлантического блока у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил организации в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Он сделает это": на Западе выступили с неожиданным заявлением о Зеленском
01:23
Ранее помощник президента Николай Патрушев отмечал нарастающее присутствие сил Североатлантического альянса у российских территорий в Черном море. По его словам, силы России успешно противодействуют блоку в регионе и контролируют морскую зону безопасности.
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
