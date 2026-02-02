МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Стремление Запада продолжать конфликт до прекращения существования Украины мотивировано безумными идеями по ослаблению России и ликвидации русского присутствия в Черном море, заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью британскому политику Джорджу Гэллоуэю в эфире его YouTube-канала.
«
"Наша главная цель помощи украинцам — уничтожить их всех. Именно это стало европейской и британской стратегией. Все это говорит о том, что основания для прекращения этой войны существовали с самого ее начала. Они заключаются в нейтралитете Украины. Прекратите это глупое расширение НАТО, которое изначально было безумием! Какая-то безумная идея <…> вытащить русских из Черного моря. <…> У этого давняя история", — признался ученый.
По его словам, за такими разрушительными действиями для Украины стоит группа заинтересованных в личном богатстве преступников, в которую входит и глава киевского режима Владимир Зеленский.
«
"Есть люди, получающие деньги от военно-промышленного комплекса США. Они — поджигатели войны. Их окружают идиоты из Европы. <…> А Зеленский состоит в их банде. На мой взгляд, все они преступники", — подытожил Сакс.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность Североатлантического блока у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил организации в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Ранее помощник президента Николай Патрушев отмечал нарастающее присутствие сил Североатлантического альянса у российских территорий в Черном море. По его словам, силы России успешно противодействуют блоку в регионе и контролируют морскую зону безопасности.