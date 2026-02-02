Рейтинг@Mail.ru
В Черкассах прогремели взрывы - РИА Новости, 02.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:32 02.02.2026 (обновлено: 04:51 02.02.2026)
В Черкассах прогремели взрывы
В Черкассах прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Черкассы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.02.2026
2026
В Черкассах после воздушной тревоги прогремели взрывы

Украинские пожарные тушат пожар на объектах промышленной и энергетической инфраструктуры
Украинские пожарные тушат пожар на объектах промышленной и энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные тушат пожар на объектах промышленной и энергетической инфраструктуры. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Черкассы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Черкассах были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, помимо части Черкасской области, сигнал воздушной тревоги звучит в частях Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
