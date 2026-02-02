https://ria.ru/20260202/ukraina-2071612349.html
В Черкассах прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Черкассы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.02.2026
В Черкассах после воздушной тревоги прогремели взрывы