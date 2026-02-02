Рейтинг@Mail.ru
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 02.02.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
00:31 02.02.2026 (обновлено: 00:36 02.02.2026)
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 02.02.2026
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.02.2026
В Харькове прогремели взрывы

В Харькове после воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Харькове прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное".
«
Харькове были слышны взрывы", — говорится в сообщении в его Telegram-канале.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской, а также Сумской и частях Полтавской и Днепропетровской областей звучит воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Заголовок открываемого материала