В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 02.02.2026
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T00:31:00+03:00
2026-02-02T00:31:00+03:00
2026-02-02T00:36:00+03:00
В Харькове после воздушной тревоги прогремели взрывы