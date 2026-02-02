Рейтинг@Mail.ru
Посол США в Анкаре считает, что F-35 устареют, когда их получит Турция - РИА Новости, 02.02.2026
00:35 02.02.2026
Посол США в Анкаре считает, что F-35 устареют, когда их получит Турция
Посол США в Анкаре считает, что F-35 устареют, когда их получит Турция
Посол США в Анкаре считает, что F-35 устареют, когда их получит Турция

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Посол США в Турции Томас Баррак считает, что к моменту получения Анкарой от Вашингтона истребителей F-35 эта модель уже устареет.
"К моменту, когда придет время для поставки F-35, вы уже (будете иметь) F-45", - заявил Баррак на вопрос ведущего во время беседы в рамках конференции Middle East and Africa Summit 2025, организованной Институтом Милкена в Калифорнии.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Турция может столкнуться с ограничениями в применении F-35, считает эксперт
2 января, 05:32
Президент США Дональд Трамп заявлял в сентябре 2025 года, что Вашингтон может позволить Анкаре приобрести F-35, если президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "сделает что-то" для Америки.
Ранее Эрдоган заявил, что получение Турцией американских истребителей F-35 необходимо для улучшения отношений Анкары с Вашингтоном и "обороны НАТО".
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Посол США снова назвал российские ракетные установки в Турции проблемой
12 июля 2025, 10:17
 
В миреТурцияАнкара (провинция)Вашингтон (штат)Реджеп Тайип ЭрдоганДональд ТрампНАТОF-35С-400 «Триумф»
 
 
