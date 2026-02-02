Рейтинг@Mail.ru
Турция и Катар пытаются предотвратить удар США по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 02.02.2026
11:22 02.02.2026
Турция и Катар пытаются предотвратить удар США по Ирану, пишут СМИ
в мире
иран
турция
сша
стив уиткофф
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
иран
турция
сша
катар
в мире, иран, турция, сша, стив уиткофф, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, катар
В мире, Иран, Турция, США, Стив Уиткофф, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Катар
Турция и Катар пытаются предотвратить удар США по Ирану, пишут СМИ

АНКАРА, 2 фев - РИА Новости. Турция и Катар прилагают интенсивные усилия для предотвращения возможного военного удара США по Ирану, предпринимаются последние дипломатические попытки, сообщила в понедельник турецкая проправительственная газета Hürriyet.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Турция, Египет и Катар якобы работают над организацией встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и высокопоставленных представителей Ирана в Анкаре на следующей неделе. Турецкая сторона не располагает конкретной информацией о подготовке возможной встречи Уиткоффа и представителей Ирана в Анкаре, сообщил РИА Новости источник в турецкой столице.
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
США могут нанести ограниченные авиаудары по Ирану, пишет WSJ
Вчера, 18:09
"Предпринимаются последние попытки предотвратить операцию против Ирана. Катар продолжает выступать посредником, Турция продолжает свои усилия", - пишет издание.
Как отмечает Hürriyet, Анкара в нынешней ситуации вновь выступает "островом стабильности" на Ближнем Востоке, а значение лидерской дипломатии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана становится особенно очевидным. Газета подчёркивает, что Эрдоган остаётся единственным лидером, который способен поддерживать прямой диалог как с Москвой и Киевом в контексте конфликта на Украине, так и с Вашингтоном и Тегераном на фоне кризиса вокруг Ирана.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он заявил, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".
Нефтеперерабатывающий комплекс имени Хосе Антонио Ансоатеги в штате Ансоатеги, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"В беде". В США раскрыли, как удар по Ирану отразится на Западе и России
Вчера, 05:08
 
