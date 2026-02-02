Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган обсудит с кабмином возможный удар США по Ирану, заявил источник - РИА Новости, 02.02.2026
06:30 02.02.2026
Эрдоган обсудит с кабмином возможный удар США по Ирану, заявил источник
в мире, иран, сша, турция, реджеп тайип эрдоган, стив уиткофф, аббас аракчи
В мире, Иран, США, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Стив Уиткофф, Аббас Аракчи
© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 2 фев — РИА Новости. Ситуация вокруг вероятного удара США по Ирану будет обсуждена на заседании кабинета министров Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана в понедельник, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Турция, Египет и Катар якобы работают над организацией встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и высокопоставленных представителей Ирана в Анкаре на следующей неделе. Турецкая сторона не располагает конкретной информацией о подготовке возможной встречи Уиткоффа и представителей Ирана в Анкаре, сообщил РИА Новости источник в турецкой столице.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
У Турции нет информации о подготовке встречи США и Ирана, сообщил источник
Вчера, 22:44
"На заседании кабинета министров будут обсуждаться угрозы США нанести удар по Ирану, а также последние события в регионе. Вновь будет подчеркнута позиция Турции, выступающей против военного вмешательства и поддерживающей дипломатию и диалог", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, в этом контексте министры рассмотрят итоги недавнего визита главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Стамбул в минувшие выходные, его встречи с министром иностранных дел Хаканом Фиданом и президентом Турции, а также телефонные переговоры Эрдогана с президентами США и Ирана.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Он напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции Midnight Hammer, и заявил, что "следующая атака будет ещё хуже", призвав "не дать этому случиться".
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Стамбуле, 30 января 2026 года - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Иран готов вступить в диалог с США по ядерной тематике, заявил глава МИД
30 января, 14:36
 
В миреИранСШАТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСтив УиткоффАббас Аракчи
 
 
