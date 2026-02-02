Эрдоган обсудит с кабмином возможный удар США по Ирану, заявил источник

АНКАРА, 2 фев — РИА Новости. Ситуация вокруг вероятного удара США по Ирану будет обсуждена на заседании кабинета министров Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана в понедельник, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

"На заседании кабинета министров будут обсуждаться угрозы США нанести удар по Ирану, а также последние события в регионе. Вновь будет подчеркнута позиция Турции, выступающей против военного вмешательства и поддерживающей дипломатию и диалог", — сообщил собеседник агентства.