Группировка "Центр" уничтожила более 410 боевиков ВСУ за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 02.02.2026 (обновлено: 12:08 02.02.2026)
Группировка "Центр" уничтожила более 410 боевиков ВСУ за сутки
Группировка "Центр" уничтожила более 410 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 02.02.2026
Группировка "Центр" уничтожила более 410 боевиков ВСУ за сутки
Российские подразделения группировки "Центр", улучшив положение по переднему краю, уничтожили за сутки более 410 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину РИА Новости, 02.02.2026
Группировка "Центр" уничтожила более 410 боевиков ВСУ за сутки

Военнослужащие разминируют местность в зоне СВО
Военнослужащие разминируют местность в зоне СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие разминируют местность в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", улучшив положение по переднему краю, уничтожили за сутки более 410 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину и пять автомобилей, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Святогоровка, Красноярское Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 410-ти военнослужащих, боевая бронированная машина и пять автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
