Группировка "Центр" уничтожила более 410 боевиков ВСУ за сутки
Группировка "Центр" уничтожила более 410 боевиков ВСУ за сутки
Российские подразделения группировки "Центр", улучшив положение по переднему краю, уничтожили за сутки более 410 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину РИА Новости, 02.02.2026
