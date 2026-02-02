Группировка "Центр" уничтожила более 410 боевиков ВСУ за сутки

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", улучшив положение по переднему краю, уничтожили за сутки более 410 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину и пять автомобилей, сообщило в понедельник Минобороны РФ.