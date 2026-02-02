https://ria.ru/20260202/tramp-2071808165.html
Трамп заявил, что никогда не посещал остров Эпштейна
Трамп заявил, что никогда не посещал остров Эпштейна - РИА Новости, 02.02.2026
Трамп заявил, что никогда не посещал остров Эпштейна
Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не посещал остров скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, утверждая при этом, что там бывали "почти... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T21:32:00+03:00
2026-02-02T21:32:00+03:00
2026-02-02T21:40:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
карибское море
париж
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071339352_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_30acc66c76aca82c5bd15e70626597c5.jpg
https://ria.ru/20260201/epshteyn-2071549714.html
сша
карибское море
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071339352_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_4297ea70916cefea92bc1e4699d014e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, карибское море, париж, джеффри эпштейн
В мире, США, Дональд Трамп, Карибское море, Париж, Джеффри Эпштейн
Трамп заявил, что никогда не посещал остров Эпштейна
Трамп заявил, что не посещал остров Эпштейна в отличие от почти всех демократов