Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что никогда не посещал остров Эпштейна - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:32 02.02.2026 (обновлено: 21:40 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/tramp-2071808165.html
Трамп заявил, что никогда не посещал остров Эпштейна
Трамп заявил, что никогда не посещал остров Эпштейна - РИА Новости, 02.02.2026
Трамп заявил, что никогда не посещал остров Эпштейна
Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не посещал остров скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, утверждая при этом, что там бывали "почти... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T21:32:00+03:00
2026-02-02T21:40:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
карибское море
париж
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071339352_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_30acc66c76aca82c5bd15e70626597c5.jpg
https://ria.ru/20260201/epshteyn-2071549714.html
сша
карибское море
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071339352_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_4297ea70916cefea92bc1e4699d014e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, карибское море, париж, джеффри эпштейн
В мире, США, Дональд Трамп, Карибское море, Париж, Джеффри Эпштейн
Трамп заявил, что никогда не посещал остров Эпштейна

Трамп заявил, что не посещал остров Эпштейна в отличие от почти всех демократов

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трампа
Президент США Дональд Трампа - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трампа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 2 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не посещал остров скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, утверждая при этом, что там бывали "почти все" представители Демократической партии и их доноры.
«
"В отличие от многих, кто любит "поливать грязью", я никогда не был на печально известном острове Эпштейна, но почти все эти коррумпированные демократы и их доноры — были", — написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Американский лидер также заявил, что не поддерживал дружеских отношений с Эпштейном и, ссылаясь на недавно опубликованные минюстом данные, обвинил финансиста и писателя Майкла Вулфа в заговоре с целью нанести ущерб ему и его президентству. Трамп добавил, что намерен подать в суд на некоторых представителей "радикальных леваков".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"Огромные деньги". Зеленский засветился в письмах Эпштейна
1 февраля, 14:25
 
В миреСШАДональд ТрампКарибское мореПарижДжеффри Эпштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала