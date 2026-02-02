Трамп пригрозил ведущему "Грэмми" судом за слова о его связи с Эпштейном

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил отсудить "кучу" денег у "жалкого и бездарного" ведущего премии "Грэмми" комика Тревора Ноа за слова о якобы связи со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.
В ходе вручения премии певице Билли Айлиш ведущий пошутил, что "Грэмми" - это премия, котору желает получить каждый артист, "почти так же сильно, как Трамп хочет Гренландию", ведь после смерти Эпштейна "ему нужен новый остров, чтобы тусоваться с Биллом Клинтоном".
"Ноа, полный неудачник, лучше бы ему разобраться с фактами и разобраться быстро. Выглядит так, будто мне придётся отправить своих адвокатов подать в суд на этого бедного, жалкого, бездарного, глупого ведущего и отсудить у него кучу денег... Готовься, Ноа, я собираюсь с тобой повеселиться!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он также выразил мнение, что церемонию вручения премии "Грэмми" "почти невозможно смотреть".
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. В конце июля 2019 года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.