Трамп пригрозил ведущему "Грэмми" судом за слова о его связи с Эпштейном

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил отсудить "кучу" денег у "жалкого и бездарного" ведущего премии "Грэмми" комика Тревора Ноа за слова о якобы связи со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.